Geriátrico fue evacuado por casos positivos

Miércoles 22 de abril de 2020

Un geriátrico del barrio porteño de Belgrano fue evacuado a raíz de un contagio masivo de coronavirus entre los empleados y los residentes del lugar. Se trata de la residencia para mayores Apart Incas en la cual, según trascendió, allí viven 29 adultos mayores. Ayer, varias ambulancias del Same y de servicios médicos prepagos se dirigieron hasta el lugar para trasladar a los ancianos. Desde el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires comunicaron que “hasta el momento son 19 personas, entre residentes y trabajadores de la institución, los casos confirmados”. Varios de ellos ya fueron derivados a diferentes centros médicos, privados y públicos. Sin embargo, otros aún permanecían en el lugar aguardando ser trasladados. Las autoridades agregaron que “ante la falta de respuesta adecuada del geriátrico, el Same intervino para facilitar la operatoria”.

Además, se puso a disposición de la institución a asistentes gerontológicos, en caso que los requieran, para que atiendan a los residentes que permanezcan en el geriátrico. Esto se debe a que familiares de los jubilados que viven en ese hogar, denunciaron que los dos médicos que los atienden dejaron de ir desde hace varios días.