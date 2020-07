Gerardo Nietzsche renunció a la presidencia de Crucero

Miércoles 15 de julio de 2020

Gerardo Nietzsche presentó el pasado lunes su renuncia a la presidencia de Crucero, pero como todavía no se realizó una asamblea en el club de Santa Inés, el pedido del ahora ex dirigente no fue aceptada.

Para poder oficializar la salida de Nietzsche, la renuncia debe ser presentada en la asamblea y allí determinar quién asume el puesto del saliente presidente. Desde el Colectivero explicaron que a causa de la pandemia de coronavirus aún no se pudo realizar la reunión, que tendrá como principal eje reemplazar al primer mandatario del club.

Una vez que se determine una fecha, la dirigencia aceptará la renuncia de Nietzsche, determinará a su sucesor y también podrá fijar una fecha para la elección de nuevas autoridades.

Nietzsche era vicepresidente y asumió como presidente tras la salida de Andrés Salibe, quien reemplazó a Julio Koropeski, el mandamás del club durante muchos años.