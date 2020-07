Gerardo Morales prohibió por decreto los encuentros por del Día del Amigo en Jujuy

Sábado 18 de julio de 2020 | 08:40hs.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, suspendió por decreto los festejos del Día del Amigo en la provincia e impuso multas de hasta 340 mil pesos para quienes incumplan la disposición, debido a la delicada situación sanitaria por la pandemia de coronavirus."Ya lo dije, paremos con las juntadas con los amigos por un mes. Están mal", aseguró Morales durante el informe de la jornada del Comité de Emergencia provincial.Morales ratificó la decisión que tomó durante su presentación en la conferencia que dio el presidente Alberto Fernández, en la que se dieron detalles acerca de una flexibilización progresiva de la cuarentena. "No queremos pagar los platos rotos y las consecuencias (de las juntadas) 10 días después", comentó, en referencia a un posible incremento de casos si se dejaran realizar los festejos.El mandatario determinó que las multas vayan desde los 40 mil hasta los 340 mil pesos. "Tenemos que tener mucho cuidado y por eso estamos aplicando diferentes planes para frenar los contagios", aseguró, durante la charla que tuvo con el jefe de Estado, a través de una videollamada. Además, decidió que no se van a poder juntar más de diez personas en un mismo domicilio.Jujuy pasó de no tener casos a sumar 650 contagios en pocas semanas en diferentes zonas de la provincia. "Hubo tres orígenes diferentes en los rebrotes que sufrimos", precisó. Uno de ellos, explicó, tuvo que ver con dos personas que cruzaron hasta Bolivia para comprar y, a su regreso, volvieron con la enfermedad.Días atrás, el mandatario jujeño había advertido que los encuentros sociales eran uno de los principales causantes de contagios de coronavirus, por el relajamiento en torno a las medidas de prevención.