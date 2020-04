Gerardo Morales anunció que los que entren a Jujuy deberán pagar un test

Jueves 2 de abril de 2020 | 14:30hs.





Morales estuvo acompañado por el vicegobernador, Carlos Haquim, y por legisladores de diferentes bloques. El resto de los integrantes de la Cámara siguieron el mensaje a través de los canales oficiales y las redes sociales debido al aislamiento obligatoria dispuesto por el Gobierno nacional.





"Siguen entrando jujeños que estaban en otros lugares, como Mendoza y Brasil. La situación no está resuelta en Jujuy y menos en el país. Sólo estamos ganando tiempo para contar con un sistema médico con capacidades suficientes”, alertó Morales.



Por otra parte, el gobernador adelantó que la suspensión de las clases en la provincia continuará por al menos "dos o tres meses más". Al destacar la labor de los docentes que continúan con la enseñanza de manera virtual, dijo que no pondrá en riesgo de los chicos y maestros: "No vamos a abrir las escuelas".

Gerardo Morales encabezó el pasado miércoles la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias en Jujuy y realizó una serie de anuncios vinculados a la lucha contra el coronavirus en la provincia.En este sentido, el Gobernador afirmó que las personas que quieran ingresar a la provincia deberán realizarse un test y que tendrán que pagar por ese estudio."Todo el que ingrese tendrá que hacerse el test rápido y deberá pagar su costo", destacó el mandatario provincial. "Los que vienen, vienen a una cuarentena, y nos estamos preparando para que Jujuy tenga una capacidad de miles de tests. Esos fondo van a ir a una cuenta que va a servir para comprar más", continuó.