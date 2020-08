Gendarme con coronavirus debió ser internado en Fátima - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 00:00hs.

Tal cual había adelantado El Territorio, ayer por la tarde fue dada de alta la mujer de 60 años oriunda de Comandante Andresito luego de permanecer diez días en el Samic de Eldorado. La paciente retornó a su casa, pero todavía no está recuperada del virus y deberá permanecer aislada durante catorce días.Por otra parte, ayer se decidió internar en el hospital de Fátima a uno de los pacientes con coronavirus que permanecía en aislamiento domiciliario. Se trata del gendarme que presta servicios en el Escuadrón 50 y dio positivo el domingo último. Según recabó este medio, el hombre estaba sin síntomas pero ayer empezó a tener fiebre y neumopatía (afección en los pulmones) y se decidió su internación.“Está compensado y estable en sala de aislamiento general simple, cumpliendo el tratamiento”, indicaron.Previamente, en ese mismo Escuadrón de Gendarmería se detectó otro contagio en una gendarme de 26 años, que por ahora permanece aislada en domicilio. El cuarto caso activo detectado el viernes pasado es el de una mujer de 45 años que también se encuentra estable y en aislamiento domiciliario en Posadas. En total son cuatro los casos de coronavirus activos en Misiones.La jornada de ayer no hubo positivos y en Misiones se mantiene la cifra de 54 positivos desde que se detectó el primero el pasado 27 de marzo. A su vez, el parte sanitario da cuenta que 47 personas se recuperaron de la enfermedad y tres perdieron la vida. Hasta ayer estaban en aislamiento domiciliario otras 1.250 personas por haber ingresado a la provincia desde zonas de riesgo y deberán permanecer catorce días aislados.El martes dos médicos eldoradenses que prestan servicios en el Hospital Samic viajaron a Jujuy en un avión sanitario para colaborar con sus pares ante la demanda incesante de pacientes infectados con Covid-19 en esa provincia.Se trata de Roberto Velázquez, jefe de Terapia Intensiva del Samic de Eldorado y Gastón Gómez Cuba, quienes realizarán guardias de doce horas diarias, teniendo una batalla cara a cara con el coronavirus.Ambos ya comenzaron a trabajar en la capital jujeña para colaborar con sus pares ante la desbordada situación. En diálogo con este medio, Velázquez relató lo que están viviendo.Detalló que en el hospital donde están “hay 100 camas con 70 respiradores y una ocupación de entre el 70 y 80 por ciento”.“Lo que está haciendo falta es personal de terapia intensiva, que es para lo que venimos”, expresó.El profesional misionero se refirió además al denominado “relajamiento” de una parte de la población jujeña ante la pandemia.“Acá en Jujuy al principio había concientización, se cuidaban y estaban con cero casos, pero de golpe todo estalló”, explicó y siguió: “Por eso nosotros tenemos que cuidarnos en Misiones, el coronavirus está y en cualquier momento puede entrar”. “En Misiones somos privilegiados porque tenemos una frontera que está invadida, pero por ahora tenemos pocos casos. Hay que cuidarse, cuidarnos y respetar los condicionamientos que nos ponen”, sostuvo.“Si nos descuidamos el virus puede entrar y lo que provoca es un contagio masivo y muy rápido. Si se propaga, si se dan los casos todos a la vez, no hay sistema sanitario que aguante”, finalizó.