Garupá: mujer policía asistió un parto en la vía pública

Martes 16 de junio de 2020 | 23:07hs.

Un hecho singular se produjo en el atardecer de este martes en la zona del barrio Santa Clara de Garupá.









Rocío Zeiss, cabo de la policía de Misiones estaba de franco de servicio transitando en su vehículo particular en cercanías del ex local bailable 622 cuando divisa en una parada de colectivos a una mujer que no se sentía bien aparentemente. Sin pensar dos veces la policía detiene la marcha y acude a ver que sucedía; inmediatamente se da cuenta que la joven identificada como Elizabeth M. (21), quien estaba acompañada por su pareja y una hija de tres años, estaba en pleno trabajo de parto.





Tras llamar a una ambulancia, la funcionaria pública recuesta a la joven madre sobre el asiento de su auto para que sienta mayor comodidad para el trabajo de parto. La beba por nacer no dio tiempo a que llegue la ambulancia es así que Rocío decidió ayudar a Elizabeth a dar a luz sin nada más que unas ropas suyas que tenía en el vehículo. La niña nació en el asiento del auto de la cabo Zeiss, poco minutos después la ambulancia llegó al lugar asistió a la madre e hija y las trasladaron al hospital materno.







Tanto Elizabeth como la bebé se encuentran en buenas condiciones de salud; mientras que la cabo Rocío no se dejó de mostrar emocionada por el momento inesperado, pero maravilloso que le tocó vivir.







En diálogo con El Territorio, Zeiss manifestó "cuando vi a la mujer descompuesta no dudé mi un instante, bajé de mi vehículo, empece a tranquilizarla y a contar la frecuencia de sus contracciones; cuando tuvo dos muy seguidas por lo que llame al 911 preguntado por la ambulancia”, manifestó.



Asimismo detalló que la mujer estaba en trabajo de parto: “cuando me di cuenta que ya estaba en trabajo de parto, me dije le llevo yo al hospital y cuando le subimos el parte trasera de mi vehículo me dijo ya viene. Bueno mamá tranquilizate lo vamos a hacer juntas yo te voy ayudar” relató la cago al tiempo que añadió “en el momento que le desvestí puede ver la cabecera del bebé, fue una emoción inexplicable, la madre realizó dos fuerzas y dio a luz a su princesa. En el momento que se produjo su llanto dije gracias Dios. Porque la beba estaba bien, era lo más importante en ese momento, que la mamá y el bebé se encuentren bien y mediante Dios así fue.



Por último la mujer policía no ocultó sus emociones por lo hecho: “me siento realmente emocionada y feliz".