Garantizarán el abastecimiento en supermercados posadeños

Miércoles 18 de marzo de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Una situación atípica. En estos términos, referentes del sector supermercadista de Posadas resumen los días que atraviesan los comercios, tras la declaración de emergencia sanitaria en todo el país ante la propagación del coronavirus, en el afán de evitar su avance.

Por este contexto, son miles las familias que buscan abastecerse de productos de limpieza y de alimentos en el período de quince días, en el que gran parte de la actividad, tanto pública como privada, estará limitada.

En este sentido, indicaron que los comercios trabajarán para garantizar el abastecimiento en las góndolas, sobre todo, de elementos de higiene. También ahondarán en los protocolos de limpieza e incluirán señalética, indicando que ingresarán a los locales en tandas reducidas y sólo con un integrante por grupo familiar para evitar aglomeraciones. Y en los próximos días definirán los horarios exclusivos para atender a los grupos de riesgo.

En cuanto al control de precios, el presidente Alberto Fernández anunció un mayor control en los precios, en el afán de evitar posibles aumentos en las mercaderías. Sobre ello, aseguró que será riguroso en los controles, a través de la Afip, Ministerio de Trabajo y Defensa de la Competencia (ver Nación contra...).



Abastecimiento garantizado

En los últimos días, gran parte de los clientes acudió a los supers para abastecerse de mercadería. Durante el fin de semana, se observó postales de algunas góndolas vacías, sobre todo de aquellos del sector de higiene y cuidado personal.

Sobre este punto, Ismael Ortigoza, titular del Centro de Almaceneros de Posadas, afirmó a El Territorio que se garantizará la demanda y no habrá desabastecimiento de productos en las próximas semanas. Y afirmó que los precios de las mercaderías no deberán registrar subas.

“Los comerciantes estamos en constante diálogo con las distribuidoras y se está trabajando arduamente para evitar la escasez. Se pide mucha mercadería para reponer inmediatamente”, explicó.

Refirió que el alcohol en gel, lavandina, detergente y papel higiénico constituyeron los productos que más demanda registraron en el último fin de semana. Los comestibles siguieron la misma línea de compra por parte de los clientes posadeños.

Por su parte, Nelson Lukoski, presidente de la Asociación de Comerciantes de Misiones, manifestó que se observó una baja de precios en los productos de limpieza, como consecuencia de la baja inflacionaria que se viene registraron desde el comienzo de año. “La estabilidad económica se trasladó a los precios, que bajaron y constituyeron algo de alivio en medio de esta situación caótica”, expresó el empresario.

Carlos María Beigbeder, gerente de la distribuidora Jota Be, contó que “están dadas las condiciones para que lleguen las mercaderías y no tiene que haber aumentos. Los comerciantes no podemos permitir que esta situación ocurra, sobre todo porque hubo un feroz aumento en los valores de los barbijos, que pasaron de 30 pesos a 200 en días”.

En este sentido, aseveró que no habrá desabastecimiento y habrá refuerzos en el envío de las mercaderías a los locales, según los pedidos que realicen.

Sin embargo, anticipó que será difícil cubrir la demanda de alcohol en gel. “Se observó una escasez de alcohol porque varios llevaron de a 30 unidades en vez de a dos o tres. Las empresas productoras enviarán algo, pero sólo un 10% de lo habitual porque la demanda en el país de este producto creció sustancialmente”, expresó.



Ingresos limitados

Desde el lunes, algunos comercios anunciaron la restricción en el ingreso a los locales, en el afán de evitar aglomeraciones.

Esta medida se acentuó ayer y se extendió a todos los eslabones de los supermercados de Posadas. Es decir, tanto los almacenes, supermercados chinos y grandes cadenas comerciales limitaron a una persona por grupo familiar el acceso al comercio, como así también prohibió el ingreso de niños.

Al respecto, Ortigoza indicó que “limitamos el ingreso de tres o cuatro personas por grupo, para cumplir con las medidas dispuestas por el gobierno provincial y nacional”. Añadió que se evita el ingreso de niños y que se asigna prioridad de atención a los grupos de riesgo, tales como embarazadas y personas mayores de 65 años.

Por otra parte, Lukoski afirmó que “estamos trabajando con los recaudos necesarios, que implica que el personal del local opere con guantes y dispongan de alcohol en gel, como así también la restricción en el acceso”.

Luego, añadió: “Desde la declaración de la emergencia estamos informando a todos los clientes que eviten concurrir a los supermercados con toda su familia y permitimos que una ingrese a hacer las compras”. Enfatizó además en la insistencia que, al momento del pago, “cada cliente debe realizar una distancia prudencial, de un metro y medio”.

Asimismo, aseguró que se está trabajando en la implementación de horarios especiales para atención a los grupos de riesgo, según la disposición del Ministerio de Acción Cooperativa de la Provincia. Informó que en las próximas horas se comunicará la resolución que adoptará el comercio.