Ganarse el mango en Lima

Miércoles 5 de agosto de 2020

Artistas del grupo Mangos actúan a la gorra en las calles de la capital peruana, ya que no tienen otra fuente de recursos. El país afronta horas convulsionadas. No sólo superó los 20.000 muertos por coronavirus y es el séptimo con más casos en el mundo (más de 439.000), sino que el presidente Martín Vizcarra deberá organizar un nuevo gabinete, puesto que renunciaron el primer ministro, Pedro Cateriano, y los 18 ministros, tras no recibir respaldo del Congreso. Mientras tanto, los artistas se rebuscan y disputan con los vendedores ambulantes las últimas monedas de los vecinos limeños.