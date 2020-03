Ganaderos apuntan a la ampliación de mercados para la reactivación

Lunes 16 de marzo de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

La carne aumentó hasta 40 pesos por kilo

En cifras 15% Aproximadamente, es lo que se incrementaron los precios en los remates de hacienda, de acuerdo a lo analizado desde la Cámara de Abastecedores.

La incorporación de más cabezas y la suba de precios – tanto de la carne en comercios como del animal vivo – reactivan las expectativas del sector ganadero de un repunte en la actividad.La crisis que viene afectando al sector hace ya varios años hizo que muchos debieran optar por otros rubros, y quienes prefirieron seguir, hoy se encuentran tratando de sostenerse en el negocio.Es que la ganadería tiene un lugar preponderante en la producción misionera; sin embargo, aún conserva una cuenta pendiente en lo que respecta a la comercialización y la apertura de nuevos mercados, que logren hacer competitiva la actividad.Según destacan algunos productores, de las 65 mil toneladas de carne vacuna que los misioneros consumen al año, solamente se producen unas 15 mil toneladas en la tierra colorada, lo que deja un amplio espectro de productividad aún sin poder completarse.Empero, la estabilidad de la inflación y la apuesta que se está haciendo además desde el gobierno provincial al sector, en calidad y capacitación, sumado al esfuerzo constante de los productores ganaderos, van dando de a poco sus frutos.Roberto Comparín, productor ganadero de Cerro Corá, afirmó a El Territorio que “se está viendo un buen repunte, estamos muy contentos con eso, porque el sector comienza a recuperarse, tanto en lo que era la demora de los pagos como en la mejora de los precios”.“Antes se conseguía a unos 70 pesos el kilo de animal vivo, y hoy se consigue a 100, 110 pesos, lo que es una buena mejora de valores para nosotros, sobre todo en lo que son los terneros”, explicó.En tanto, Adrián Luna Vázquez presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (Farm), explicó que “el año empezó tranquilo, aunque seguimos atrasados con lo que son los costos de producción respecto del precio”.“Estamos expectantes de algún plan económico que nos incluya por parte del gobierno nacional, sabemos que en este momento están abocados a analizar el tema del pago de la deuda que no es poca, pero también necesitamos contar con un plan porque sin una fuerte reactivación estaremos todos en una situación muy compleja”, añadió.“Con 400.000 cabezas no tenemos ni para empezar”, aseveró Comparín, al referirse a la necesidad de ampliar la producción ganadera en la provincia.Y mencionó además el trabajo arduo que se está haciendo para mejorar la calidad de los ejemplares. Con ayuda del gobierno provincial, se busca “ser eficiente y tratar de obtener más terneros de la misma vaca”.“Esto se está trabajando intensamente para duplicar la superficie de cabezas, para que aumente el número de animales en Misiones, y se está haciendo con los estudios de genética. Como resultado, se obtiene mejor calidad y más producción”, sostuvo el productor.Por su parte, Luna Vázquez señaló como positivo el incremento que se va teniendo de a poco en la provincia. “El año pasado se generó un incremento en hacienda de 77.000 cabezas, eso es muy destacable porque en 2017 y 2018 veníamos con números negativos y este aumento es un salto muy importante”, ratificó.En cuanto al trabajo con genética, el presidente de Farm dijo que “nosotros más que nada estamos apuntando a mejorar las estructuras de producción, medición, concentraciones y los resultados económicos del trabajo”.No obstante, hizo hincapié en la necesidad urgente de ampliar los mercados ganaderos de la provincia. “Si generar ganado es rentable, Misiones va a crecer en ganadería. Nadie quiere invertir en una actividad que no tenga salida, pero si se asegura eso, además del tema precios va a funcionar. Necesitamos que los precios de Misiones sean iguales o mayores que los de Buenos Aires, y no que sean menores sólo porque vienen de Misiones, como pasa”, puntualizó.Luna Vázquez apuntó además a la organización de diversos remates para, justamente, ampliar el horizonte de compra. “El año pasado se hicieron nueve o diez y este año se espera la misma cantidad aproximadamente, son necesarios para el productor”, detalló.En tanto, Comparín hizo referencia a que la provincia es un gran productor de pasturas, con un alto índice de crecimiento por las variaciones climáticas propias de la zona.“Esto, con mucho trabajo y apoyo, buenos terneros, mejora ampliamente el índice de producción”, concluyó.La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) sostuvo que el paro de la Mesa de Enlace afectó al precio de la carne bovina en las carnicerías.Según expresó el presidente de la entidad, Leonardo Rafael, la decisión de los ruralistas de llevar a cabo el cese de comercialización “fue apresurada” y advirtió que “en un mercado de consumo tan deprimido y con fuertes caídas del salario real, es imposible sostener esta situación”.De acuerdo a lo que consignó Bae Negocios, para el directivo, la medida de fuerza tuvo un impacto en el precio de la hacienda comercializada en el Mercado de Liniers, que se trasladó a las pizarras de las carnicerías.Rafael calculó que la suba de hasta un 15% en los remates de hacienda, tras el anuncio del paro por parte de la Mesa de Enlace, representa un incremento en el valor de los cortes en los mostradores de $30 a $40.“Entendemos la molestia del campo, pero la presión impositiva es para todos”, remarcó a la vez que consideró que “no es el momento para una medida de estas características”.El inicio de esta escalada en los precios de la carne se empezó a gestar en la primera semana de marzo, cuando se conoció la decisión por parte de la Mesa de Enlace de lanzar el paro. En solo dos remates en el Mercado de Liniers, la hacienda con destino a faena experimentó una suba de casi 15% y se llegó a pagar $107 el kilo en categorías de consumo. De esta manera, y si bien los matarifes intentaron no trasladar estos aumentos, la media res pasó a valer hasta $215 el kilo y el aumento en los mostradores fue inevitable, con subas de hasta $40 por kilo.