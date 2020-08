Game of Thrones es la serie más pirateada en cuarentena

Lunes 3 de agosto de 2020 | 13:16hs.

La popular serie "Game of Thrones" es la más descargada de manera ilegal en todo el mundo desde el inicio del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, a pesar de que muchas plataformas decidieron abrir al público sus contenidos en este contexto.Así lo afirma un relevamiento realizado por Parrot Analytics, que replica la agencia de noticias DPA, aunque no se precisan cifras al respecto. En una especie de top ten de las serie más pirateadas, en el segundo lugar aparece "Rick and Morty", seguido de "My Hero Academia", "he Walking Dead","Bob Esponja".Completan la lista, "The 100", "The Mandalorian", "The Flash", "Marvel ´s Agents of SHIELD" y "Harley Quinn" en versión animada.En un estudio similar realizado en 2017, "Game of Thrones" también se había ubicado como la cinta más descargada de manera ilegal por el público, al punto que la cadena HBO pidió tomar medidas a las empresas proveedoras de internet.