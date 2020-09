Gallardo: "Somos un equipo que tiene aspiraciones" - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 07:18hs.

Marcelo Gallardo protagonizó en Lima la conferencia de prensa tras el 6-0 a Binacional de Perú por la Copa Libertadores 2020, y se mostró muy conforme con todos los aspectos de su equipo.









"Me gustó que jugamos con muchísima seriedad y el equipo funcionó desde el juego, respetando al rival, sabiendo de nuestra condición ante un rival inferior creo que pudimos mostrar con mucha presencia de jugar el partido de principio al final con conceptos, ideas y seriedad ", resaltó.





Acerca de si esta actuación revalida la candidatura de su equipo al título, opinó: "Nosotros jugamos para competir e intentar ganar buscando una forma, teniendo una idea, y esta reanudación de Copa Libertadores es muy prematuro decir cuáles son los equipos que van a llegar hasta el final. Comprendo que somos un equipo que tiene aspiraciones, que seguimos manteniendo esa ambición de jugar y competir bien, y lo seguiremos intentando. En esta primera fase el desafío es clasificarnos a octavos de final, nos quedan dos partidos más de local para intentar lograrlo, y después empieza otra Copa, pero primero hay que lograr la clasificación".







Además, el Muñeco confirmó que utilizó los cambios pensando en dotar de minutos a futbolistas de menor rodaje: "El partido estaba bastante definido y en los últimos 25 minutos traté de darle variantes con jugadores que necesitaban confianza y actividad, eso viene bien para los que no venían teniendo minutos".







"Esto habla del gran compromiso de parte de todos los futbolistas que entienden que después de tanto tiempo de parate, no es fácil volver a competir. Es un equipo que ya viene jugando hace un tiempo, entiende las ideas e intenta llevarlas a cabo con mucha determinación ", destacó el entrenador, quien por último admitió que podría haber vivido un panorama más complicado de presentarse en Juliaca, la casa de Binacional: "No sabría responderlo, no sé, seguramente jugar a cuatro mil metros de altura para los equipos que vienen del llano es una dificultad. Claramente no es lo más fácil ir a jugar a la altura, pero fueron decisiones que no dependieron de nosotros".