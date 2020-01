Gallardo: “No tenemos margen de error”

Viernes 24 de enero de 2020

Luego del triunfo contra Independiente y previo al choque de mañana contra Godoy Cruz, Marcelo Gallardo dio una conferencia de prensa para hablar de lo que es el presente de River y de lo que se viene en la Superliga: “Hay muchos equipos en pocos puntos. Si queremos ganarla tenemos qué hacer lo que hicimos el último partido”. En esa misma línea, remarcó: “No tenemos margen de error y es una etapa de definición. Hay mucha paridad. Tenemos que ser lo más efectivo posible, es otra presión ahora. Hay que salir a ganar para no quedarse atrás y esos equipos deberán demostrar”. Por otra parte, El Muñeco habló sobre las variantes que tiene en ofensiva: “Tengo cuatro delanteros de muy buen nivel y algunos con mejor presente que otro. A mi me toca decidir quién va de arranque pero necesito que ellos me den motivos para que elija a uno. Esa es la competencia que tiene River, ellos me demuestran siempre que quieren estar”.

Para cerrar, se refirió a la situación de Nacho Fernández y las tarjetas amarillas: “Primero no fue extraño si uno va directo a las sanciones. Si uno ve las acciones, teniendo una amarilla de más, vos vas a las acciones y ves que no hay nada”, finalizó.