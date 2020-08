Gallagher enloquece por Messi - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020

La inminente salida de Lionel Messi del Barcelona marca el fin de una era en el mundo del fútbol, pero también tiene implicancias de las más variadas. La noticia es un verdadero palazo para la capital catalana, ya que Leo es uno de sus mayores símbolos, y genera una desmedidailusión entre los que sueñan con poder quedarse con el crack rosarino.Uno de los que enloqueció frente a la posibilidad de que Leo vaya a su equipo fue Liam Gallagher, el ex cantante de la banda británica Oasis. Futbolero y muy fanático del Manchester City, desde que explotó la bomba Messi no paró de tuitear a favor de su llegada al equipo de Pep Guardiola.En uno de sus mensajes, cuando un usuario le marcaba el alto costo que implicaría traer a Messi, Gallagher respondió: “No se trata de dinero”. Y luego siguió: “Es como la carrera espacial. Primer país en llegar a la luna, primer club en contratar a Messi”.​​Exacerbado, Liam le siguió contestando a los internautas. Y un argentino vio la chance y probó suerte... “Si Messi va a jugar al Manchester City tenés que venir a tocar a la Argentina”, le puso @Lukinhs_, y el cantante inglés agarró viaje: “Trato hecho”. La respuesta se hizo viral en segundos.Y aunque varios usuarios le criticaron no haber pedido que vuelva a juntar a Oasis, el nombre de la banda se convirtió en TT en la Argentina poquito después.