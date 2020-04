“Galaxy deberá tomar una determinación por Pavón en junio”

Sábado 11 de abril de 2020

Desde su llegada a Los Ángeles Galaxy en 2019, al delantero Cristian Pavón no dejaron de tirarle flores. Desde su excompañero Zlatan Ibrahimovic diciendo que era “demasiado bueno para la MLS” hasta Guillermo Barros Schelotto, su entrenador, quien aseguró que esperan “tenerlo siempre”. Todo esto parecía augurar que Kichán sería comprado por el conjunto angelino, un augurio que hoy no parece tan sencillo.El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, se refirió ayer al tema en diálogo con Los Más Grandes (Radio Cooperativa): “La opción de compra del Galaxy por Pavón vence en junio y ellos deberán tomar una determinación. Esperemos a ver lo que pasa. Si no, en diciembre el jugador volverá porque es nuestro”, explicó el máximo dirigente del Xeneize.Es que debido al cese de actividades por la pandemia del coronavirus, los clubes del mundo se ven obligados a achicar sus gastos y manejar mejor sus finanzas. Por este motivo, la alta cotización del pase del cordobés (20 millones de dólares) haría que el Galaxy ahora piense dos veces algo que hasta hace poco parecía certero.Más allá de esto, desde Estados Unidos todavía no se pronunciaron al respecto y la cautela manda debido a la complicada situación que atraviesa el mundo. Lo cierto es que hay un dato que alimenta la ilusión de que Pavón permanezca en Los Ángeles y es que el extremo mexicano Jürgen Damm aseguró que, pese a los rumores, su futuro no está en el Galaxy. De esta manera, se echa por tierra la posibilidad de que el conjunto estadounidense busque reemplazar al argentino para facilitar su salida.Lo que sí es cierto es que, como explicó Ameal, el Galaxy tiene una opción de compra por 20 millones de dólares que puede ejecutar en junio. De no hacerlo, el jugador podrá ser negociado por Boca libremente, aunque permanecerá en el conjunto de la MLS hasta diciembre.