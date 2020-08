Fútbol del interior: bandera verde desde el 7 de septiembre

Martes 11 de agosto de 2020

El Consejo Federal del Fútbol Argentino oficializó ayer el reinicio de las actividades deportivas a partir del 7 de septiembre, para los elencos que militan el torneo Regional Federal Amateur y las Ligas del Interior, con los protocolos dispuestos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y autoridades sanitarias de la Nación.Según indicaron desde el órgano de conducción del fútbol del interior del país, “la programación del Torneo Regional Federal Amateur quedará a las posibilidades de los clubes participantes y la condición que imponga la coyuntura de la pandemia Covid-19 que atraviesa el país”.Desde el Consejo Federal indicaron que si un club clasificado resuelve no participar no habrá sanción. En sentido, se supo que Guaraní confirmó que lo jugará, mientras que resta saber qué hará Atlético Posadas, el otro equipo capitalino clasificado. En tanto, Crucero del Norte fomará parte del Federal A.Dentro de las consideraciones para ambas competiciones, se resalta la necesidad de respetar las directrices emanadas por AFA y las autoridades nacionales. Ante esto se procederá de la siguiente forma: el Consejo Federal enviará a las ligas del interior el boletín con el protocolo aprobado para que éstas, coordinadamente con sus clubes más los entes de salud y gobierno de cada ciudad y provincia, puedan adaptarlo a las condiciones que poseen cumpliendo la mayor cantidad de requisitos y puntos posibles.Si bien no estaría incluido dentro del despacho, es necesario aclarar que, por más que AFA y el Consejo Federal autoricen el retorno, si los entes sanitarios y gubernamentales de sus ciudades o provincias no lo hacen, no ´podrán regresar ya que deberán contar con su consentimiento/aprobación además de acoplarse a las medidas específicas que puedan llegar a considerar sobre quienes pueden hacerlo.Yendo puntualmente a las competencias, el Torneo Regional seguirá los pasos ya contados: cuando las prácticas comiencen a transcurrir, se consultará a las instituciones sobre su participación quedando sujeta la realización de la competencia a las posibilidades de los clubes. De programarse el torneo, una vez obtenida la cantidad y quienes lo jugarán, se armará el formato dependiendo del tiempo calendario con el cual se cuente. La resolución también exime de penas disciplinarias a los clubes que decidan no participar.Por el lado de las ligas del interior, serán ellas de forma autónoma quienes resolverán si disputarán algún torneo en lo que reste del 2020. Por ende, se las eximirá de la realización obligatoria de un torneo oficial tanto para las divisiones mayores como menores como consta en el Reglamento General del Consejo Federal.En cuanto al protocolo, desde el Consejo Federal no se exigirán testeos para las Ligas, pero para el Torneo Regional todavía existe una posibilidad que se estudiará más adelante (si se hacen, los test estarían cubiertos por AFA).