Furor por los Backstreet Boys

Lunes 9 de marzo de 2020

Los Backstreet Boys llegaron al país este viernes, y utilizaron sus redes sociales para publicar la primera foto de su visita. A los pocos minutos, la imagen se viralizó y provocó miles de comentarios y likes entre sus fanáticos.La imagen muestra la llegada al país del quinteto pop más famoso de los 90, con las palabras “Tell me why”, (Dime por qué) emulando el vídeo del exitoso hit “I Want It That Way”, donde, al igual que en la foto, caminan por un aeropuerto. El grupo se encuentra presentando DNA, su ultimo material discográfico, con el que regresaron al ruedo.