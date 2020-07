Furia en la AFA y en la Liga por los entrenamientos de Racing

Miércoles 15 de julio de 2020 | 20:46hs.

No hay que dar muchas vueltas para saber cómo cayó la actitud de los jugadores de Racing en la AFA: "¡Cómo el orto!". Sin eufemismos, un dirigente que "vive" pegado a Chiqui Tapia le contestó por WhatsApp a Olé. Y otro de la Liga Profesional se mostró en la misma sintonía: "Están todos reclamando por lo que hizo Racing. Nos tomó por sorpresa y es algo que no debería pasar. Todos los clubes de la Liga nos habíamos comprometido a empezar al mismo tiempo. Acá faltaron códigos".Tanta es la bronca en la AFA, que hasta se evaluó abrirle un expediente a Racing para elevarlo al Tribunal de Disciplina para que analizara una posible sanción. Cuando la sangre se enfrió un poco, ese paso habría sido descartado, aunque muchos dirigentes en Viamonte lo siguen pensando.Tapia no lo podía creer. Cuando se filtró a la prensa que ocho jugadores de la Academia se movían juntos en Rosario estalló. "Está recaliente. De la misma manera que se puso cuando se vio lo de Riestra. A la AFA le está pasando lo mismo que al Gobierno con la sociedad: estamos en fase 1 pero la rebeldía del ser humano lleva a que pocos la cumplan", lanzó otro directivo del riñón del presidente. Muchos trataron de calmarlo a Chiqui porque no podía entender cómo el club de Víctor Blanco, de gran relación con la casa madre del fútbol, se veía involucrado en este episodio.Según trascendidos, a la idea de iniciarle un expediente a Racing para una posible sanción, se encontró con que las posturas estaban divididas. Muchos presionaban a Tapia para que así fuera, pero otros relajaban las aguas diciendo que solamente se trató de una "fractura de códigos", ya que los jugadores no estaban en el predio del club ni en una ciudad que tiene prohibidas las prácticas grupales."Pasa que Chiqui estaba como loco porque desde hace tiempo viene pidiéndoles a nuestros pares del Interior que no se entrenen, que mantengan el compañerismo, que sean solidarios... Y después aparece un equipo de Buenos Aires entrenando en el Interior. Verdaderamente es de no creer", aporta otra fuente de la Liga. Y cierra: "Tapia considera injusto que sus propios pares rompan la palabra que dieron hace unos días en una reunión vía Zoom. Por eso tenía una calentura bárbara".