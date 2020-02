Fuerte tuit de Martina tras ver en cámara a Petinatto

Martes 25 de febrero de 2020

Roberto Pettinato reapareció esta semana en una nota con LAM luego de alejarse de los medios tras las acusaciones de acoso sexual por parte de distintas famosas como Mariela Anchipi, Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias, Josefina Pouso y Martina Soto Pose.

Justamente, Martina se mostró muy molesta en Twitter por las declaraciones de Pettinato, quien ironizó sobre las graves acusaciones: “Mi nombre siempre estuvo un poco sucio. Soy como Jack Sparrow, muy inteligente, sexy y con una reputación media”.

Tras ver la nota de Pettinato, Martina expresó en Twitter: “Ay chicxs, no... Pettinato volvió y van a buscarlo para ponerle el mic y que siga diciendo barbaridades e incongruencias. No le den más aire a esa inmundicia de ser. No es excéntrico. Es un sorete. Corta la bocha, diría Ivo”.