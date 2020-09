Fuerte caída del empleo por parate de actividades y grandes obras públicas - El Territorio Misiones

La tasa de subocupación decreció en 4,1 puntos porcentuales, puesto que la cantidad de subocupados se redujo en 7.000 personas y la población económicamente activa cayó en 4.000 personas. En tal sentido la tasa de actividad disminuyó respecto del primer trimestre de 2020, pasando de 43,2% al 42,0%.





Subas y bajas registradas

También como se informó ayer el consumo de cemento portland aumentó 5,4%. La cantidad de empresas activas en la construccion bajó 19,4% y similar porcentaje de disminución en el trabajo registrado.



Las grandes obras también bajaron.



Así se observa que los permisos de edificación cayeron en un 76,9%.La demanda laboral nivel general fue menor al 63,59%.



El estudio también aborda el análisis comparativo interanual, tomando en cuenta el segundo trimestre este año y del 2019.



De esta manera, los resultados obtenidos en la Encuesta Permanente de Hogares Continua correspondientes al segundo trimestre del 2020, las tasas de actividad y de empleo, registraron una disminución respecto del mismo trimestre del año anterior. Específicamente, la tasa de actividad cayó del 43,9% al 42,0%; y la tasa de empleo pasó del 42,7% al 38,6%. A su vez se indica que la tasa de desocupación se incrementó pasando del 2,9% al 8,2%.



Por otro lado, con un panorama complejo, Benigno Gómez, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, se refirió al presente en el sector comercial, al registrarse despidos principalmente en el sector no registrado. “Hubo despidos de trabajadores particularmente de aquellos que no tienen relación de dependencia, sobre todo, en las micropymes y pymes de algunos rubros específicos, como boutiques, tiendas de ropa, locales de zapatilla”, precisó en diálogo con El Territorio.



Recordó que hay un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspende los despidos en todo el país, medida que fue prorrogada hasta el 30 de noviembre, en el afán de preservar las fuentes laborales. Sin embargo, reconoció que en los últimos días hubo intentos de despidos en trabajadores registrados. “La situación es compleja y, en este contexto, le decimos a los trabajadores que no se sientan despedidos porque hay un DNU que ampara y que protege al empleado que lo echen sin justa causa”, expresó Gómez.