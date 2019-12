Viernes 27 de diciembre de 2019 | 03:00hs.

Mientras se espera por la declaración indagatoria a los dos sospechosos que tiene el caso, y a su vez, los resultados de la autopsia al cuerpo de Ivo Bade, el hombre de 53 años que fue hallado muerto el lunes al costado de un arroyo de la localidad de El Soberbio, la familia de la víctima sigue muy conmocionada por lo ocurrido y aguarda con expectativa novedades en las investigaciones por el hecho.

Juan Bade, hermano del fallecido, fue uno de los primeros en reconocer el cuerpo tras el hallazgo de la Policía el lunes por la tarde en el arroyo Paraíso.

Ayer, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el hombre comentó que si bien el dolor continúa, tanto él como toda su familia se encuentran un tanto aliviados tras el rápido accionar de la Policía que posibilitó la detención de quienes serían los responsables del homicidio.

Al ser consulado por cómo atraviesa la familia tan difícil situación, Juan comentó que los momentos más difíciles de sobrellevar fueron los posteriores a la Navidad ya que “fueron días muy duros de aguantar y lo único que queremos es justicia”, aunque aclaró que “gracias a Dios la investigación se dio muy rápido. Lo que tenemos en concreto de acuerdo a lo que nos informó la Policía es que hay dos personas detenidas y que serían los principales sospechosos”.

Comentó además que la principal hipótesis que se maneja es el móvil de un robo, ya que tanto él como sus hijos reconocieron los elementos incautados en poder de los detenidos como propiedad de la víctima.

Juan añadió que no conoce a los detenidos y que jamás tuvo trato con ellos ya que son de otra picada.

“Una semana antes de su muerte fue la última vez que lo vimos. Él estaba muy bien, todos los sábados estaba en casa y como este último sábado no vino no le dimos importancia porque participaba mucho en la iglesia”, señaló el hermano quien agregó que la víctima no tenía pareja ni hijos y que vivía solo en su propiedad del paraje Cuatro Bocas.

“Él era alemán, rubio alto, pero por sobre todo una persona muy buena. Muy querida por la sociedad, nunca tuvo problemas con nadie. Era evangélico y participaba todos los fines de semana con todos los compañeros de la iglesia”, recordó en sentidas palabras Juan a su querido hermano Ivo.



“Buscamos justicia”

Otro de los que habló en nombre de la familia fue Ariel Bade, hijo de Juan y sobrino del fallecido. El hombre comentó que la clave para llegar a las detenciones fue la motocicleta que tenía su tío, la cual fue robada y luego que fue recuperada por la Policía durante uno de los operativos.

“Buscamos justicia y paz para la familia, no hay otra cosa para pedir en esta clase de hechos”, complementó Ariel, quien aprovechó la oportunidad para agradecer y felicitar la labor policial. Por el homicidio hay dos personas detenidas: Alejandro “Ale” D. S. (20) y Walter Jonatan K. (32). Ambos podrían declarar ante el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente en las próximas horas.