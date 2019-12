Fue revinculado con su familia y terminó la escuela

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 08:10hs.

La sonrisa ilumina el rostro de Alba, la abuela materna, y de la maestra Ana, quienes entienden todo lo que significa que Jesús haya terminado la escuela primaria en Colonia Delicia.Hace cinco años Jesús fue revinculado a través del Hogar de Día con su abuela, a quien no conocía por distintas situaciones familiares adversas. Aunque no fue fácil, cuenta con orgullo que “terminó su primaria, es una alegría enorme, porque sólo nosotros sabemos todo el esfuerzo”.Contenta, Alba agregó que la secundaria quiere seguir en una Escuela Agropecuaria (IEA) y se está preparando para ello.En enero de 2014 Jesús fue a vivir con sus abuelos y sus once tíos, algunos casi de su edad. La adaptación no fue fácil, pero con esfuerzo, diálogo y el apoyo interinstitucional se logró el objetivo, mejorar la conducta del niño que había llegado al Hogar porque se encontraba en situación de calle.Convencida de que valió la pena, Alba comentó que se preparan para la secundaria que Jesús quiere seguir en una Escuela Agropecuaria. “A él le gusta todo lo que tenga que ver con la chacra, así que vamos a hacer lo posible, sabemos que se podrá con ayuda”, dijo Alba.