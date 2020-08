Fue externada paciente de 85 años y ya no quedan internados

Jueves 6 de agosto de 2020

Tras nueve días internada en el Hospital Samic de Eldorado, fue externada ayer a la paciente de 85 años con Covid-19. La mujer oriunda de Comandante Andresito no está curada, pero sí en condiciones de seguir con tratamiento domiciliario. La anciana salió del centro de salud en la mañana de ayer bajo medidas de seguridad sanitaria y se la trasladó en ambulancia hasta el municipio donde reside, en la frontera con Brasil.“Recibió el alta debido a su buena evolución y continuará el seguimiento en su localidad'', explicaron desde el hospital. De esta manera, ya no hay pacientes internados por coronavirus en la provincia y los cuatro casos activos están fuera de instituciones hospitalarias, cumpliendo aislamiento domiciliario al presentar buena evolución.El caso de la mujer de 85 años puso en alerta a todo el sistema sanitario. Se barajaron diferentes hipótesis, pero nunca se estableció a ciencia cierta dónde se contagió. Además, teniendo en cuenta que Andresito limita con el municipio brasileño de Capanema, donde hay más de 300 casos positivos, la alarma estuvo puesta en la porosa frontera del lugar y en posibles cruces ilegales.Si bien la anciana ahora está en buen proceso de recuperación, tiene otras patologías de base, como insuficiencia cardíaca e hipotiroidismo, y en su momento se decidió internarla, primero en Andresito y luego trasladarla a Eldorado, ya que tuvo dificultad respiratoria y fiebre.Permaneció tres días en la Unidad de Terapia Intensiva, donde recibió tratamiento con plasma de convaleciente.Luego reingresó a sala general de aislamiento, donde permaneció internada hasta ayer, con mejora progresiva de los síntomas y recibiendo tratamiento antibiótico y medicación para sus otras patologías. Ahora seguirá siendo monitoreada, pero en su localidad.Por otro lado, el parte epidemiológico difundido ayer por Salud Pública da cuenta de que en Misiones no hubo nuevos positivos de coronavirus y la cifra total desde que se detectó el primero, el 27 de marzo pasado, es de 50. Tres casos activos están en Comandante Andresito: la anciana de 85 años y dos jóvenes de 26 y 28 años que son familiares de la mujer.El otro caso activo es una mujer de 55 años de Garupá que estuvo unos días aislada en el Hospital de Fátima y ante la buena evolución se decidió externarla, tampoco se conoce cómo se contagió.La cifra de fallecidos por coronavirus en Misiones es de tres personas y los recuperados suman 43. El parte también explica que hay 1.281 personas en aislamiento domiciliario por ingresar a Misiones desde otras provincias y 10.481 personas ya cumplieron con ese aislamiento que dura catorce días.En los corredores de las rutas nacional 14 y 12 que tienen paso por Misiones están empezando a detectarse los primeros casos de Covid-19.Ayer se informó del primer positivo en Virasoro. Se trata de un profesional de la salud que hasta marzo trabajó en el Hospital de Pediatría, de Posadas. Y ahora lo hacía en su ciudad.Según supo El Territorio el trabajador de 36 años llegó el martes a Posadas con la intención de retomar su labor en el nosocomio capitalino y fue escoltado por personal sanitario para someterse a un hisopado, posteriormente regresó a su domicilio para esperar el resultado que finalmente dio positivo.El municipio correntino informó que el paciente cumplirá aislamiento en su casa mientras que las autoridades articulan con el Comité de Crisis una serie de medidas de alcance comunitario para evitar más contagios.Hasta el cierre de esta reunión permanecían reunidos, pero en principio no se volvería atrás con las medidas de apertura tomadas.Héctor Proeza, subsecretario de Salud de Misiones, agregó detalles sobre este paciente de Virasoro.“El último ingreso al Madariaga fue el 16 de marzo, cumplía guardias en el área crítica, pero después de la cuarentena no vino más; de hecho no estamos permitiendo que médicos de Virasoro e Ituzaingó vengan a trabajar acá por ahora”, contó.En relación a dónde contrajo el virus, el gobierno correntino manifestó que el paciente “mantuvo contacto con un positivo de la provincia de Misiones”. Pero desde Salud Pública precisaron: “No es un caso de Misiones, habría que ver si estaba por zona de circulación viral. Corrientes tiene 208 casos”. E insistieron en que el virasoreño “ingresó a Misiones sólo para ser testeado”.Por otra parte, Proeza expresó en referencia al puesto Centinela y al Arco, que dividen Misiones y Corrientes, que hay ciudadanos correntinos de localidades vecinas a las misioneras que optan por testearse en esos dos puestos y pagar el hisopado al no haber laboratorios de alta complejidad en San Carlos, Virasoro o Ituzaingó. “Estuvimos observando en este tiempo que algunos ciudadanos vienen a hacerse el hisopado hasta Centinela porque no consiguen hacerse la muestra en sus municipios. Vienen hasta acá y en horas está el resultado de la muestra”, sostuvo.En relación al caso de Virasoro, el municipio de Santo Tomé emitió ayer una resolución donde dispuso prohibir el ingreso de virasoreños. “Debido al caso positivo de Covid-19 de una persona oriunda de Virasoro, se prohíbe el ingreso de toda persona que venga de esa ciudad a los fines de evitar la propagación del virus. Y se recomienda no viajar hacia aquella ciudad hasta nuevo aviso”, explicaron. En principio la medida durará 15 días.En Itatí, en tanto, se desató una cadena de contagios en un grupo de personas que participó de un velorio. Germán Fernández, intendente itateño, confirmó ayer cuatro nuevos casos de coronavirus y suman cinco en total. “El primer contagiado concurrió a un velorio y allí empezó la cadena”, expresó.