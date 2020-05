“Fue el día más negro de mi vida” contó sobre el diagnóstico de Fede

Lunes 11 de mayo de 2020

“Fue el día más negro de mi vida”. Así definió Carmen Barbieri a aquel momento en el que su hijo, Federico Bal, fue hasta su casa a decirle que lo habían diagnosticado con cáncer y que debía comenzar un tratamiento para hacerle frente a la enfermedad. En su visita a PH, podemos hablar, la capocómica dio más detalles sobre lo duro que fue ese episodio: “Si pudiera volver el tiempo atrás, escuchar eso sería lo único que borraría de mi vida. Haría cualquier cosa por no escuchar que Fede tiene cáncer”, relató. Y agregó: “Hace dos años que la vida me golpea muy duro, pero todo lo que me pasó es una anécdota al lado de lo de Fede”.“Fede es el que pone el cuerpo, el que está sufriendo, el que está haciendo el tratamiento solo por la pandemia. Está haciendo todo para salir adelante, es muy positivo y entiendo mucho de esto porque es un cáncer hereditario”, continuó. Por último, Carmen destacó la importante ayuda que tuvo su hijo de Sofía Aldrey, su novia: “Se hizo el estudio gracias a su mujer que es un ángel que nos cayó del cielo y que le dijo ‘anda ya al médico’”.