“Fue a sangre fría, un impacto en la frente, no lo dejaron defenderse”

Miércoles 25 de marzo de 2020

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar





En Santiago de Liniers, bien al fondo de esa localidad distante a unos 30 kilómetros de Eldorado, el cuatrerismo era una constante, pero los colonos de la zona sienten que la situación llegó al extremo el lunes a la noche, cuando un colono fue asesinado al arribar a su chacra y sorprender a los delincuentes en pleno ardid.

“Queremos justicia pero también apoyo. Nosotros transpiramos día a día para poder ganar algo y comer para que después venga uno, del día a la mañana, a sacarnos la vida. No se comprende”, expresó en diálogo con El Territorio Gladys, una sobrina de Rodolfo “Rudy” Weber (61), el colono asesinado.

El hecho fue reportado a la Policía el lunes, cerca de las 19.30, cuando los dos hijos de la víctima fueron hasta la chacra familiar porque Rudy no volvía y al llegar se encontraron con la cruda escena.

Las fuentes consultadas por este matutino detallaron que el fallecido presentaba un disparo de arma de fuego en la frente y que el cuerpo se encontraba a unos 150 metros aproximadamente del vacuno faenado por los cuatreros.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, la víctima fue en tractor hasta el fondo de su chacra ubicada en el kilómetro 37 con el objetivo de recolectar un poco de leña pero también para controlar sus cabezas de ganado, dado que los hechos de abigeato parecen ser una problemática constante en la zona.

“Él fue a buscar unos taquitos de leña para prepararse para el invierno y encontró su muerte en su propia chacra”. Así de crudo fue el testimonio vertido por Gladys ayer.

En base a los elementos recolectados hasta el momento, se estima que Rudy fue hasta el lugar cerca de las 15.30 o 16 y dada la distancia hallada entre su cuerpo y los restos del animal faenado sospechan que el grupo tenía un miembro oficiando de campana y ese habría sido el autor del disparo que impactó en la frente de la víctima.

Una vez notificado el hecho, los efectivos de la comisaría local acudieron al lugar y preservaron la escena, al tiempo que en la víspera intervino el personal especializado de la Dirección Homicidios para esclarecer el caso. También se realizaron varios rastrillajes por la zona con el objetivo de dar con más elementos que puedan conducir la pesquisa.

En la continuidad del diálogo, Gladys expresó que el hecho “nos tocó muy de cerca porque fuimos los primeros en enterarnos después de que los dos hijos lo encontraron muerto en su chacra. Mi marido está muy afectado, no podemos creer. Fue algo a sangre fría. Tiene un impacto de bala en la frente, no le dieron tiempo ni a defenderse”.

Para la familia no hay dudas. Los homicidas serían conocidos de la zona y señalan que “suponemos que es gente conocida y que lo mataron para que no hable. Estaban carneando un animal de él. Ellos no se habrán dado cuenta que él había llegado con el tractor y cuando se acercó le dieron un balazo a sangre fría. Él los habrá reconocido, por eso el impacto fue derecho a su frente”.



Justicia y apoyo

En este contexto, la mujer además de pedir justicia también pidió ayuda frente a la problemática que los afecta en la localidad.

“Esto fue a las 15.30-16, es decir, en plena tarde. Estuvieron carneando todo el fin de semana en la zona. Está ocurriendo mucho robo de animales. A nuestros vecinos le robaron motosierras, motoguadañas, herramientas de trabajo. No hay solución. Tenemos que ir a cuidar nuestras cosas y nos encontramos con esto. ¿Tenemos que poner nuestras vidas para defendernos? ”, se preguntó, preocupada y angustiada.

Y continuó: “No sé dónde podemos quejarnos o ir a reclamar porque es algo que nos está pasando. Nosotros los colonos tenemos que cuidar nuestras chacras y hoy, por ejemplo, no podemos ni llegar al pueblo para cargar combustible. No tenemos a donde reclamar hoy. Yo pido justicia pero también pido por favor que se mueva lo que se tiene que mover para que esto pare. Si es necesario, después de esta pandemia, vamos a hacer cortes de ruta. Queremos justicia pero también apoyo”.

El cuerpo de la víctima, en tanto, fue trasladado hasta Posadas para el correspondiente examen de autopsia, que ayudará a obtener más información, fundamentalmente el tipo de arma y proyectil utilizado por los delincuentes. Algunas fuentes estimaron que podría tratarse de un calibre 22.

Ante este panorama, tanto las autoridades como varios de los vecinos de la zona coincidieron en pedir a la población no comprar carne vacuna que es ofrecida a precios sumamente bajos para así desalentar los hechos de abigeato, que significan un gran perjuicio para los colonos y un riesgo que, como en esta ocasión, puede costar una vida.