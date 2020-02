Frío entre Jonás y Maglietti

Miércoles 5 de febrero de 2020

En abril de 2019, los cinco años de amor de Alejandra Maglietti (34) y Jonás Gutiérrez (36) llegaron a su final, dejando truncos los proyectos familiares.

Desde entonces, el futbolista de Banfield no habló públicamente de la ruptura, hasta esta semana que dio una nota en Radio Mitre y se refirió con mucho cariño a su ex: “La destaco como mujer y pareja. La respeto mucho, la quiero mucho. Fue, sin dudas, la mujer más importante de mi vida. Hemos tenido una relación muy sana, muy linda. La recordaré siempre con el mejor de los cariños”. Al tanto de las declaraciones radiales de Jonás, la panelista de Bendita fue consultada por el tema y dejó entrever que la separación es definitiva.

“Lo escuché con un tono como quien habla de un amigo”, le comentó Beto Casella. Y Ale asintió: “Parecería que estaba hablando del técnico de Banfield”.

Acto seguido sus compañeros agregaron: “Emoción cero. Ella es una bomba atómica” y “en estos temas del amor no se sabe expresar”. Ante esos comentarios, Maglietti acotó: “No digo que no sea un amor, pero cómo lo explico. Habló en un tono frío. Yo puedo hablar de él más cálidamente... Por ahí Jonás no tenía ganas de hablar del tema”.

Antes de cerrar el tema, Beto le hizo una pregunta puntal, para dar por terminado el asunto: “¿Es verdad que una vez viajaste a verlo cuando él estaba jugando en España y tuviste que dormir en el suelo porque en la cama de él dormían los perros?”. Con Ale contestó con contundencia “sí”, exponiendo el lado B de su relación con Gutiérrez.