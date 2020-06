Freno a Trump y defensa a los trabajadores LGBT

Prohibieron la hidroxicloroquina

La autorización de emergencia que permitió al presidente Donald Trump usar hidroxicloroquina de manera preventiva contra el coronavoruirus fue revocada ayer en Estados Unidos, en medio de la creciente evidencia de que este remedio antipalúdico no funciona y podría causar efectos secundarios graves. La agencia Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por su siglas en inglés), encargada de habilitar la venta y consumo masivo de medicinas, concluyó que las drogas hidroxicloroquina y cloroquina no son efectivas en el tratamiento del coronavirus y revocó la autorización para su uso, pese que el propio presidente dijo estar consumiéndola hace solamente unas pocas semanas. “A la vista de los graves accidentes cardíacos y de los demás efectos colaterales graves, los beneficios conocidos y potenciales de la cloroquina y de la hidroxicloroquina no superan a los riesgos conocidos y potenciales de su uso autorizado”, informó la FDA en un comunicado.