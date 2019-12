Franco: "Todo lo que se venda antes del decreto va a ser al tipo de cambio oficial"

El gobierno nacional detalló finalmente el proyecto que envió ayer a la Cámara de Diputados, denominado de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El texto se conoció mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindaba detalles de las medidas allí contenidas.

El impuesto de 30% que anunció el gobierno para las transacciones en dólares con tarjetas será aplicado también a las operaciones de compra de billetes para atesoramiento. Representó uno de los anuncios con más repercusiones.

"Si el paquete está cerrado y ya pagado nos cierran sin el 30 por ciento porque me van a facturar pero para lo que se haga con tarjeta no sabemos cómo van a reaccionar las marcas con la tarjeta, no doy la seguridad de compras con el plástico porque hay muchas dudas. Con las compañías aéreas también tratarán de pagar en pesos y en efectivo pero con las compras en el exterior eso no sabemos, depende la actitud que tomen las marcas de las tarjetas", acentuó Franco.

Además la propietaria de la empresa destacó que las ventas que se realizaron tras el anuncio del gobierno en el día de ayer fueron en efectivo, en pesos y depositando de forma inmediata, "pero para los operadores siempre tuvimos un 20 centavos más del tipo de cambio oficial que hasta el momento se está aceptando, lo que estamos haciendo es que si el pasajero ya pagó el 60 por ciento tratamos de facturarle lo que ya se pagó y después la diferencia que pague con el impuesto, se lo decimos siempre a las personas porque es una incertidumbre esta situación".

Franco se refirió además a que la compañía Air Europa que realizaba el destino Madris-Asunción-Iguazú y Madrid-Montevideo-Iguazú dejará de operar, "tengo confirmado que el 26 de abril es el último viaje y no dan una explicación concreta de porqué dejan de operar. Aluden que no tiene nada que ver con el cambio de economía que tiene Argentina y para nosotros es muy triste que tan rápido una compañía deje de operar en la provincia pero es una muestra de lo que va a pasar porque no haber salida desde Buenos Aires se van a emitir menos pasajes así que eso es lo que nos espera, es exactamente lo que nos pasó hace algunos años".





"Los que vienen del exterior compran el pasaje y no pasa nada pero si el turista quiere comprar pesos argentinos todavía no se sabe si cobrarán o no el impuesto. No estamos preparados para el turismo receptivo que es bárbaro, es otro tipo de turismo con otros elementos, otra orientación, no va a ser fácil trabajar con ese 30 por ciento, no se qué va a pasar con nosotros", puntualizó.