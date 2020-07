Francisco Miranda, el patriota traicionado

Miércoles 29 de julio de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

El 14 de julio de 1816 muere a los 66 años de edad Francisco Miranda. Años antes, ya retirado del Ejército de España, se encontraba sentado en soledad frente al escritorio de su casa neoyorkina, saboreaba frugal desayuno en la madrugada antes de dar lectura a sus documentos. Costumbre agudizada en los últimos meses, momento que, junto a otros compañeros, decidiera concretar la liberación de la América española, movimiento que explicara con asiduidad a las más altas autoridades del Reino de Inglaterra.Este desayuno sería el último en ese horario, pues se hallaba en víspera de su retorno a Caracas, la ciudad donde naciera, acompañado por sus compañeros de intrigas y al mando de una pequeña fuerza de choque.¿Cuántos años habían transcurrido desde su decisión de alistarse en las filas del ejército español, tal como ocurriera con otros hombres de América, San Martín entre ellos? Recostó la cabeza sobre el respaldo del sillón, se restregó los ojos un tanto cansados de tantos escritos leídos últimamente, y tal vez seducido por el silencio del recinto o por los siguientes pasos que próximamente debía tomar, retrotrajo sus pensamientos al momento aquel en que se despidiera de los suyos para partir rumbo a España a principios de 1770.¿Qué lo había inducido a tomar tamaña decisión cuando su familia gozaba de gran fortuna? ¿Habrán sido sus aspiraciones de aprender, conocer otros países y satisfacer sus ansias de aventura, que hasta lo instaron a alistarse al ejército para participar en batallas que antes nunca supusiera propias, como aquella vez en la defensa de Melilla o el frustrado ataque a Argel? Seguramente su ansiedad lo llevó junto con otros españoles a unirse a las tropas francesas de Lafayette y luchar por la independencia de las colonias inglesas en suelo americano. De aquellas jornadas revolucionarias que culminarían con la fundación de la república de los Estados Unidos de América había salido con el grado de coronel de la novel nación. ¿No había sido nombrado acaso por un decreto firmado por el mismísimo presidente, George Washington, a quien conociera personalmente?En ese entonces, ya no eran sus ansias de aventura, sino la lucha por la libertad de los oprimidos lo que lo indujo a combatir activamente en la revolución francesa, donde por su arrojo y valentía, sobradamente expuestos en los campos de batallas, lo distinguieron con el grado de mariscal de la nación francesa. ¿No era acaso loable y distinguido pelear por la libertad en dos países de geografías totalmente distintas?Políticamente su espíritu democrático lo había puesto al lado de los moderados Girondinos, ocupando un lugar de prestigio en la Convención de París. Pero el estatus de la fracción política a la que adhirió se vino abajo cuando los ultra Jacobinos se hicieron del poder con el cruel Robespierre a la cabeza como nuevo dueño de la situación. De manera que acusado de traidor, su suerte estuvo echada y debió huir a Inglaterra para escapar de la guillotina.En instantes de reflexión se llegó a preguntar si habrían tenido algún tipo de contacto ideológico los movimientos revolucionarios producidos en los Estados Unidos y en la Francia moderna. “En principio, sí”, se contestaría a sí mismo, porque en el reinado de Luis XVI la realeza gastaba más de lo debido, la nobleza haragana dueña de grandes latifundios no pagaba gravámenes, gozaba de impunidad y tenía sus propios jueces; en cambio el campesinado y los habitantes de las ciudades vivían oprimidos, hambreados y con las libertades conculcadas. Por eso ambos movimientos culminaron con sucesos políticos y sociales que cambiarían el destino de la humanidad. En este sentido, consiguieron el sagrado derecho a la libertad del individuo y a la igualdad ante la justicia. Ideales que Miranda tomó para sí y repetía como prédica. Pero también decía que las injusticias, por pequeñas que fueran, no debían perpetrarse. A éstas las cometen quienes tienen dominio sobre otros y quienes en la práctica conglomeran a otros hombres poderosos, a personajes insignificantes, a organismos privados o del Estado, y sobre todo, al omnipotente rey, porque en las injusticias no hay escalas, sólo basta con gozar de un pequeño poder para cometerlas.Inconscientemente hizo una mueca de fastidio al recordar el momento aquel de su viaje a Rusia, cuando la zarina Catalina le obsequiara el uniforme de coronel del Ejército ruso como muestra de admiración. Lo aceptó con agrado infatuándolo de vanidad al principio, pero con el correr de los años comprendió que fue injusto para los verdaderos soldados rusos que pelearon y murieron por su país sin que les fueran reconocidas sus valías.“No fue arbitrario en lo material que hay en demasía, sí lo fue en lo ético y moral que es peor”, razonó, demostrando así su propio pudor.Epílogo: 1812 constituye un año trágico para la historia de la primera república venezolana. Ese año, las fuerzas patriotas son derrotadas por las realistas al mando de Domingo Monteverde. El último bastión de Puerto Cabello defendido por Simón Bolívar cae estrepitosamente. Ello obliga a Francisco Miranda, ex presidente de la Nación, creador de la bandera tricolor que actualmente flamea en Venezuela, Ecuador y Colombia, a firmar la capitulación. Firmado el armisticio, a Miranda se le otorgó un salvoconducto para regresar a Inglaterra. Ya en el puerto, un grupo de oficiales dirigido por Bolívar lo detuvieron por supuesta traición y lo entregaron a los españoles, y con ello su muerte militar y política. A Bolívar, por el servicio prestado al rey español, le conceden un salvoconducto y se refugia en la isla Curazao, bajo dominio inglés. Miranda fue llevado a España y la Santa Inquisición lo acusó de hereje e impuso su fusilamiento. Antes, murió en la celda solo y olvidado.Hoy Venezuela, cuna de este primer insigne promotor de la liberación de la América española, sufre una dictadura sin libertad ni respeto por los derechos humanos.