Francisco inicia la Semana Santa con un mensaje centrado en el Covid-19

"El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve", planteó Jorge Bergoglioal celebrar la misa que según la tradición católica inicia la Semana Santa, que este año se realizara solo por streaming y sin fieles por las medidas que adoptó el Vaticano para frenar la difusión del Covid-19.