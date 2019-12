Francisco anunció cambios tras salida del cardenal Sodano

Lunes 23 de diciembre de 2019

El papa Francisco aceptó ayer la renuncia del decano del colegio cardenalicio Angelo Sodano y anunció, a través de un documento, que desde ahora este cargo dejará de ser vitalicio y tendrá una duración de cinco años con la posibilidad de ser renovado.Sodano, de 92 años, fue nuncio apostólico desde 1978, luego ocupó el cargo de secretario de Estado desde 1990 hasta 2005, cuando asumió como decano del Colegio cardenalicio reemplazando a Joseph Ratzinger, hoy pontífice emérito Benedicto XVI.En la mañana de ayer, luego del tradicional encuentro para las felicitaciones de Navidad a la Curia romana, que comienza con un saludo del decano, Francisco agradeció la labor de Sodano, anunció su decisión y pidió que la Orden de los obispos elija a un nuevo decano que se dedique totalmente a su labor.“Con el aumento del número de los cardenales, compromisos cada vez mayores pesaban sobre la persona del cardenal decano, me parece oportuno que de ahora en adelante el cardenal decano, que siempre será elegido por los miembros de la Orden de los obispos permanezca en el cargo por un quinquenio eventualmente renovable”, señaló el motu proprio (documento papal).En 2010, Sodano fue acusado de encubrir casos de pederastia cuando era secretario de Estado, entre ellos el del fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel, sacerdote fallecido en 2008.El rol del cardenal decano es clave ya que es el encargado de presidir el Colegio, aunque no tiene poderes de gobierno. Además es el encargado de convocar el cónclave en caso de sede vacante y, si tiene menos de 80 años, también lo preside, es decir que forma parte incluso de los electores.En el último cónclave, en marzo del 2013, el cardenal Sodano, con más de 80 años, presidió las congregaciones generales de los cardenales, las reuniones previas, pero no pudo entrar en la Capilla Sixtina, por lo que el subdecano Giovanni Battista Re, presidió las votaciones.