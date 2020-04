Francia registró 1427 muertos en solo un día y ya son más de 10.000 las víctimas fatales

Miércoles 8 de abril de 2020 | 09:45hs.

El director general de Sanidad de Francia, Jérôme Salomon, confirmó este martes un total de 1427 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. De esta forma, las víctimas fatales ya superan las 10.000, al igual que en Italia, España y Estados Unidos, los tres países más afectados por la enfermedad.De acuerdo con los datos del gobierno francés, 7091 muertes se produjeron en hospitales -607 solo en las últimas 24 horas-, y 3237 en residencias de ancianos y centros de dependencia.Con respecto a los últimos casos, se reportaron 820 víctimas fatales más que el lunes. No obstante, aclararon que la cifra podría ser superior, ya que el Ejecutivo recibe los datos de manera paulatina y aún no cuenta con la información actualizada de todas las instituciones.En tanto, las autoridades sanitarias precisaron que en todo el país hay 78.167 casos de coronavirus confirmados -3777 el último día-, así como 30.027 personas hospitalizadas, de las cuales 7131 están en unidades de cuidados intensivos.Ante el avance del coroanvirus en Francia, el Gobierno dispuso que el aislamiento obligatorio que empezó el pasado 17 de marzo se extienda, por lo menos, hasta el 15 de abril.En tanto, a partir del miércoles los ciudadanos eximidos de cumplir la cuarentena deberán llevar consigo, además de la declaración firmada que regía hasta este martes, un nuevo certificado que controla el acceso al territorio nacional, tanto en el Hexágono como en ultramar.Ese documento deberá ser presentado a las compañías de transporte en los controles de llegada, y se exigirá en viajes internacionales desde el extranjero a la Francia metropolitana o de ultramar, e igualmente desde el Hexágono hasta esos últimos territorios, informó el Ministerio del Interior."Soy consciente de que el confinamiento resulta difícil de llevar para muchos franceses, pero es indispensable si no queremos encontrarnos en una situación que sería todavía peor a la actual", afirmó este martes en la Asamblea Nacional el primer ministro, Édouard Philippe.