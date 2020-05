Francia prueba sistema de inteligencia artificial para detectar uso de tapaboca en el transporte público

Sábado 9 de mayo de 2020 | 15:30hs.





Francia inició una prueba para detectar si los pasajeros del transporte público llevan máscaras faciales. Para hacerlo, usan un sistema de inteligencia artificial integrado en cámaras de seguridad, desarrollado por una startup de aquel país, DatakaLab.El software será testeado durante tres meses en la estación central Chatelet-Les Halles de París.En un principio, las autoridades francesas habían desalentado el uso de tapabocas pero ahora, a medida que las personas regresan a sus trabajos, es obligatorio llevarlos en el transporte público. Incluso consideran la posibilidad de multar a quienes no tengan barbijo en colectivos, taxis, trenes o en el Metro.Sin embargo, el mencionado sistema de IA no tiene el objetivo de identificar y castigar a los que incumplan con la norma. Según dijo a The Verge el CEO de DakataLab, Xavier Fischer, el objetivo del mecanismo es generar datos estadísticos para ayudar a las autoridades a anticipar posibles brotes futuros de coronavirus, o para conocer en qué zonas es necesario intensificar las campañas que incentiven el uso de protecciones.