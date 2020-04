Foz do Iguazú registró la segunda muerte por covid19

Lunes 27 de abril de 2020 | 10:27hs.

Está mañana la Prefectura de Foz Do Iguazú dió a conocer que se registró la segunda muerte por Covid-19 en la vecina ciudad, según indica el comunicado se trata de un hombre de 42 años que se encontraba internado desde el pasado viernes 24 de abril en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck debido a la enfermedad, el paciente se habría infectafo por contacto con un caso confirmado.Presentaba fiebre, debilidad, tos seca, dificultad respiratoria, diarrea y náuseas. Después de 24 horas de estar internado la condición de salud empeoró y el paciente fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde utilizó ventilación mecánica. En la mañana del lunes hombre tuvo un paro cardiopulmonar y dejó de existir. Además, lo s médicos informaron que el paciente era diabético.Según el consejo de la Ciudad de Foz, el análisis de la muestra tomada en el Laboratorio Municipal fue positivo para Covid-19. Sin embargo, el municipio aún espera la confirmación de Lacen (Laboratorio Central del Estado de Paraná).El paciente no tenía antecedentes de viaje, pero tuvo contacto con un caso confirmado de coronavirus en su lugar de trabajo hace unos diez días.El Hospital Municipal siguió el protocolo de administración de todo el cuerpo, según lo determinado por el Ministerio de Salud. Los funerales y funerales para pacientes confirmados / sospechosos de COVID-19 no se recomiendan debido a la aglomeración de personas en entornos cerrados. En este caso, el riesgo de transmisión también se asocia con el contacto entre familiares y amigos.