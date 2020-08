Foz de Iguazú registra más de 4.100 casos y 44 fallecidos

Domingo 16 de agosto de 2020 | 19:44hs.

El sector de Vigilancia Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmó este domingo 27 nuevos casos de COVID-19, contabilizando 4.114 casos de la enfermedad en el municipio desde el inicio de la pandemia. Del total de casos registrados, 3.874 pacientes se han recuperado.De los nuevos casos detectados en lomas últimas 24 horas, 12 son mujeres y 15 hombres entre 1 e 62 años. Todos están aislados en sus hogares ya que presentan síntomas leves. No obstante indicaron que de los casos confirmados activos, 149 están con aislamiento domiciliario y 47 están internados.Además el sector de vigilancia epidemiologíca de la vecina ciudad de Foz do Iguaçu Brasil, registró el fallecimiento número 44°. Se trata de un anciano de 77 anos, que estaba internado en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck desde el dia 06 de agosto. El cuadro se el paciente se agravó con problemas respiratorios agudos e insuficiencia renal aguda. El paciente, sufría de enfermedades de base, y falleció el sábado por la noche.