Fórmula 1: Lewis Hamilton obtuvo su primera victoria de la temporada

Domingo 12 de julio de 2020 | 18:38hs.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró su primera victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Estiria, segunda prueba de este año del Mundial de Fórmula 1, este domingo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg (Austria).









La escudería alemana se hizo además con las dos primeras plazas de la carrera, ya que el segundo puesto fue para el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que conserva el liderato de la clasificación general de pilotos, mientras que el tercer lugar se lo llevó el holandés Max Vestappen (Red Bull).





El piloto británico, que ya tiene seis campeonatos mundiales ganados y amenaza el reinado de Michael Schumacher, ganó de punta a puntas, después de haber largado desde el primer lugar de la parrilla.







Por su parte, su compañero, Valtteri Bottas se quedó con el segundo lugar mostrando el gran poderío de Mercedes ante las demás escuderías.







Papelón de Ferrari



Un pecado de juventud fue lo que cometió el piloto de Ferrari Charles Leclerc, que intentó pasar a su compañero de equipo, Sebastian Vettel y terminó chocándolo y obligándolo a abandonar el GP de Estiria. Un par de vueltas más tarde, el joven de 22 años también tuvo que retirarse ya que su auto no había quedado en condiciones de seguir con la carrera y terminó con los sueños de podio de la escudería italiana.En zona de boxes, Vettel se mostró muy ofuscado por el incidente y se sacó cualquier tipo de responsabilidad: "Tres coches no caben en la misma curva. No sé qué hueco vio Charles", indicó en alemán que en la próxima temporada ya no estará más en la escudería italiana.Leclerc, por su parte, también pidió disculpas públicas por las redes sociales y admitió su responsabilidad. "Estoy decepcionado de mí mismo. Lo siento. Sé que no es suficiente. Sebastian no tuvo fallas hoy. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para traer las actualizaciones temprano. Demasiado ansioso por ganar esos lugares en la primera vuelta. Aprenderé de ello", finalizó