Formosa y La Pampa dictan clases semipresenciales, otras seis provincias suspendieron el reinicio - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 22:36hs.

Formosa y La Pampa dictan clases semipresenciales y 6 provincias debieron suspender el reinicioEstudiantes de las primarias y secundarias de ambas provincias son los únicos que reciben clases en sus escuelas, con un sistema de horarios reducidos y rígidos protocolos sanitarios.Estudiantes de las primarias y secundarias de Formosa y La Pampa son los únicos que reciben hoy clases en sus escuelas, con un sistema de horarios reducidos y rígidos protocolos sanitarios, mientras otras seis provincias debieron suspender o reprogramar el reinicio del ciclo por nuevos brotes de coronavirus que complicaron la situación epidemiológica en varios distritos.En medio de la polémica sobre la continuidad de la educación por internet y la necesidad de recibir el servicio al menos en forma semipresencial para quienes tengan problemas de conectividad, las autoridades de La Pampa iniciaron el 14 de septiembre las clases para cerca de 13 mil estudiantes, aunque en algunas localidades debieron suspenderla por la circulación de la Covid-19, y en Formosa también se permitió el acceso al aula para las escuelas rurales y las capitalinas que tienen baja matrícula.En tanto, San Juan que fue la primera en reiniciar las clases el 10 de agosto debió dar marcha atrás a principios de septiembre por el aumento de contagios de coronavirus en varias localidades, mientras Catamarca, Misiones, Neuquén, San Luis y Santiago del Estero debieron cambiar sus planes para el regreso a las aulas y dejar en suspenso la fecha.En La Pampa, los estudiantes regresaron a las aulas hace un semana luego de que el Gobierno de la provincia y los gremios docentes acordaron un protocolo sanitario en el contexto de pandemia para lograr la revinculación pedagógica y evitar la deserción escolar.La docente y secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTELPA) , Lilia López, dijo a Télam que "si bien volvimos a las aulas con mucha incertidumbre, ya que algunas localidades por brotes de Covid-19 tuvieron que regresar a la fase 1, en este regreso se vivieron momentos de mucha emoción en cada escuela, en cada aula"."Todo fue producto de un trabajo serio, entre quienes integraron la Comisión de Seguridad y Salud y el Gobierno que definieron un protocolo sanitario en el que los y las trabajadoras pusimos la letra, porque quién mejor que los propios directivos y docentes para definir la modalidad de esta vuelta, ya que conocemos cada rincón de la escuela y a los alumnos y alumnas", añadió.López señaló que "en la preparatoria se readecuaron las escuelas, cada aula, con bancos con una distancia de dos metros, los elementos de higiene -como alcohol en gel- y la señalética por donde deben circular".Detalló que los recreos no se comparten, las jornadas son reducidas, la asistencia no es toda la semana, las aulas tienen 10 personas en total (9 alumnos y un docente) y el programa contiene un 10 o 12% de la matrícula.Respecto a lo que se evaluará al final del año, López recordó que a nivel nacional con todos los ministros se resolvió que "nadie repetirá el año y se acordó que tienen que incorporar todos los saberes mínimos" y "los alumnos que no incorporaron conocimientos básicos, pasarán de año pero tendrán que rendir la materia pendiente para profundizar esos conocimientos".FormosaEn Formosa, fuentes ministeriales indicaron que las escuelas de zonas alejadas pertenecientes a la Delegación de Educación de la capital retomaron sus actividades áulicas respetando los protocolos sanitarios.Entre las escuelas que retomaron sus actividades en la segunda semana de septiembre se encuentran, la EPEP 5 de Colonia Villa Trinidad, la 37 de San Hilario, 48 de Colonia Pastoril, la 55 de Mariano Boedo, 228 de Puente San Hilario y la 251 de Guaycolec, entre otras.La delegada zonal de Capital, Mirta Medina, señaló en un comunicado que "para que vuelvan todas estas escuelas a la semi presencialidad -por pedido de los padres- se decidió desde el Ministerio de Cultura y Educación hacer las reuniones pertinentes con el personal de conducción de las instituciones, regresaron los Jardines de Infantes, los niveles secundarios y anexos, es decir, todos los que comparten el edificio".Aclaró que "son centros escolares de zonas alejadas solamente, por la baja matrícula que ellos tienen. Se trabajó con todos los directores para poder organizar los días y horarios, por ejemplo, dos veces en la semana, puede venir un 1° A, lunes y miércoles, dos horas por día y el resto siguen con las tareas virtuales, todo dentro del marco del protocolo".San JuanEn San Juan, el 10 de agosto, con distanciamiento y un estricto protocolo, más de 10 mil alumnos de los últimos cursos de la primaria y las secundarias habían vuelto a clases presenciales en 14 de los 19 departamentos de la provincia en 250 escuelas con un protocolo de "aulas burbuja".Si bien en el primer día de clases casi el 70% de los alumnos y el 89% de los docentes habían asistido, el 20 de agosto la provincia volvió a la fase 1 de aislamiento por un rebrote de coronavirus en Caucete y un barrio capitalino por lo cual las clases se suspendieron en varios departamentos hasta que el 4 de septiembre, el gobernador Sergio Uñac anunció que "la educación presencial queda, por el momento, suspendida en todos sus niveles".CatamarcaEn Catamarca sucedió algo similar, dado que el regreso a clases presenciales del 18 de agosto debió ser suspendido por rebrotes.La directora de la escuela 288 Juan Domingo Perón de la localidad de Hualfín, María Salomé Saracho, explicó a Telám: "Dimos tres semanas de clases, de ahí se cortó el 4 de septiembre por los casos de Covid-19 en la provincia y ahora estamos esperando que el Comité Operativo de Emergencia (COE) regional determine el regreso"."Estamos esperando el ok para volver abrir la escuela, pero no creo que las abran porque en la Ciudad de Belén hay 35 casos activos", añadió.Saracho contó que durante las tres semanas que hubo actividad "los niños estaban contentos y con muchas expectativas, estábamos entrando en la normalidad, con 73 alumnos de 1°, 3°, 6° grados y un grupo con riesgo pedagógico que no se pudo conectar durante la cuarentena con los docentes".Y, explicó que "el sistema de regreso de los alumnos es presencial, con asistencia no obligatoria, horario reducido (3 horas), con recreos de 15 minutos. Todo está organizado para que los grupos no se encuentren con el otro, los alumnos permanecen en las aulas con barbijos y respetando las distancia de 2 metros escalonado y progresivo".Santiago del EsteroEn Santiago del Estero, docentes y autoridades concurrieron a las escuelas el 3 de agosto para preparar el regreso presencial para el 18 de ese mes pero ante el aumento de casos de coronavirus registrados esta semana, la Provincia suspendió la presencialidad de las clases por 30 días.La última resolución gubernamental del 3 de septiembre resolvió "mantener la vigencia de las acciones virtuales, la continuidad pedagógica en la modalidad que venía realizándose para todos los alumnos del sistema educativo".San LuisEn San Luis, el nuevo estatus sanitario, con una curva de contagios por coronavirus creciente desde el 28 de agosto, frustró el inicio de las clases presenciales que el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, había anunciado que se retomarían a partir de hoy.MisionesEn Misiones, el presidente de Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, explicó a Télam que por recomendaciones del "comité científico" que evalúa junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad la evolución del coronavirus en la provincia, "desaconsejaron" por ahora retomar las clases presenciales que esperaban iniciar en septiembre."No tenemos hoy una recomendación científica para volver a clases", comentó Galarza y precisó que la palabra final la tiene Salud Pública y el comité científico, tras lo cual confirmó que Misiones participará de la "Semana Federal", una "capacitación virtual", para docentes de todos los niveles a instancia del Consejo Federal de Educación el próximo 5 de octubre.NeuquénEn Neuquén, el Consejo Provincial de Educación suspendió el inicio previsto para hoy de una experiencia piloto para nueve alumnos en una escuela de Villa Traful por la expansión de la pandemia.