Fomento e inclusión

Miércoles 19 de febrero de 2020 | 07:00hs.

Ayer se presentó El Plan Cultural 2020, que busca promover la revalorización de la historia e identidad misionera y apuntalar las expresiones de arte de manera integral.

Con estos objetivos, la recientemente creada Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia dio a conocer las líneas de acción específicas planificadas para la cultura en la tierra colorada durante los próximos cuatro años.

Con un eje en encontrar el equilibrio y racionalizar una atención igualitaria a todas las expresiones culturales, el plan cultural fue lanzado oficialmente durante la mañana del martes, en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno.

Allí, además de plantearse objetivos concretos, también hubo distinciones especiales y presentaciones artísticas.

Entre las ideas que orientan el plan de acción se encuentran la inclusión de todos los sectores y actores de la sociedad dentro de la cultura y el fomento para el desarrollo en las artes e iniciativas culturales.

La actividad siguió por la tarde, en la Unidad Penal IV -Correccional de Menores- ubicada en la zona sur capitalina, con un miniconcierto del reconocido pianista Miguel Ángel Estrella, invitado especial de la jornada, además de la presentación del grupo teatrero Chaque tu circo.

Mientras, por la noche se esperaba nuevamente la brillante actuación del maestro pianista, quien compartiría escenario con Taila Regis y Músicos del Alma y el quinteto vocal Canto abierto, en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento.

Durante la presentación oficial del plan, además de las actividades mencionadas, se reconoció a dos grandes artistas, con una distinción honorífica. Por un lado, fue homenajeada la escultora obereña Silvana Kelm, quien donó a la Pinacoteca Provincial la obra escultórica ‘Guaraníes’ que estará exhibida en la antesala de la Sala de Situación de la Casa de Gobierno. Y por el otro, también recibió un reconocimiento a su trabajo y aporte a la cultura el maestro Miguel Ángel Estrella, reconocido pianista a nivel mundial que se ha caracterizado por realizar presentaciones tanto en las principales salas y teatros del mundo como así también en barrios carenciados, comunidades indígenas, campesinados humildes y centros de trabajadores.



Objetivos planificados

Por otra parte, la recientemente creada Secretaría de Estado de Cultura anunció públicamente, ante las autoridades competentes y referentes de la cultura local, un plan de trabajo tanto para el año en curso como para los cuatro que durará la gestión.

Uno de los principales puntos tiene que ver con la creación de cuatro subsecretarías dependientes de la Secretaría de Cultura de la Provincia, a cargo del ministro Joselo Schuap: Subsecretaría de Cultura, a cargo de Juan Carlos Arrúa, espacio que tendrá el perfil de acción operativa, coordinación artística, capacitaciones y asistencias a los hacedores culturales. En segundo lugar, la Subsecretaría de Relaciones Públicas e Institucionales, a cargo de Celina Jedlika, que actuará en temáticas de género y diversidad cultural, adultos mayores, inclusión. Además, la Subsecretaría de Revalorización Cultural y Museos, a cargo de Zulma Pittau, que permitirá más rango de acción y protección del patrimonio histórico y cultural, tanto el material como el intangible. Y finalmente, la Subsecretaría de Coordinación de Fomento y Regiones Culturales, a cargo de Laura Lagable. Organismo que permitirá federalizar la acción cultural del Estado en todo el territorio de Misiones mediante la creación de cinco Regiones Culturales. Estas regiones están sectorizadas como: Región Norte (Eldorado) a cargo de Fausto Rizzani, Río Paraná (Puerto Rico) con Florencia Monjes como representante, Río Uruguay (Campo Grande) a cargo de Julio César Vasquez, Región Sur (Apóstoles) bajo la representación de Lorena Aguirre, y la Región Capital (Posadas) a cargo de Lucía Mikitiuk. Estas cinco regiones, conforman el Consejo Provincial de Cultura.

Otra línea de acción puesta en vigencia tiene que ver con la creación del Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones (RTCM), “un padrón inclusivo y federal” que se habilitará el próximo 1 de marzo y permitirá obtener datos precisos de la cantidad de artistas que hay en la provincia.

Entre los objetivos planteados para este año, el Plan Cultural tiene por finalidad llegar a los barrios, las escuelas, los contextos de encierro, y a cada rincón de la tierra colorada, fomentando las expresiones artísticas y la importancia del arte en la sociedad, según se destaca en sus fundamentos y objetivos.



Estrella en el penal

Por la tarde y antes de su concierto en el Teatro Lírico, el maestro Estrella visitó el penal de menores, donde charló con los jóvenes privados de su libertad y contó algunos de los sucesos que le tocó vivir. También, desde el órgano que le prepararon interpretó zambas de Atahualpa Yupanqui y otras composiciones de grandes autores de la música.

Pidió que lo llamen ‘Chango’ como le dicen desde siempre y expresó que “yo también estuve en cana, era un tiempo donde en la cárcel torturaban, yo sobreviví a esa tortura y ahora les puedo contar”.

Estrella, que fue secuestrado y torturado durante la dictadura en Uruguay y en el marco del Plan Cóndor que se llevaba adelante en la región, explicó, “hay una escena que me quedó de ese tiempo de los milicos y es que me querían inutilizar las manos. Yo vivía con mi familia en Montevideo, mis hijos vieron el secuestro. En una de las torturas, me decían que me iban a cortar las manos y me iban a matar”.

Sostuvo que fue en cautiverio que tuvo la idea de hacer música por la paz, “así nace Música Esperanza, que es una organización civil que trabaja para llevar música y posibilidades a poblaciones discriminadas. Con la ONG creamos 600 orquestas infanto-juveniles en el país”.

“Son cosas, cosas que pasé, soy un hombre feliz, no tengo broncas, vivo con intensidad y no me vendo por dinero, con mi esposa -que ya no está- siempre tuvimos muy claro que el arte no se vende”.