FMI: Kristalina Georgieva descartó aplicar quitas para la deuda de la Argentina

En estos momentos permanece en Buenos Aires una misión técnica del organismo para auditar las cuentas públicas, y Georgieva dijo en este sentido que "se necesita más tiempo para obtener datos sobre la sostenibilidad de la deuda de la Argentina". Aclaró que el organismo respaldará al gobierno de Alberto Fernández en sus esfuerzos para recuperar el crecimiento económico, al hablar en una entrevista a Bloomberg TV.



De esta manera Georgieva le respondió a la vice, que a principios de mes habló en la presentación de su libro "Sinceramente" en La Habana, Cuba de la necesidad de que el organismo le concediera a la Argentina "una quita sustancial". Argumentó que hizo "un préstamo por fuera de la historia, violando obligaciones". Aunque luego reconoció que esta medida no era posible, porque porque el estatuto del organismo la prohíbe. "No se puede hacer una quita porque el estatuto lo prohíbe, pero también prohíbe prestar para fugar capitales. Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no", cuestionó.



Hasta el próximo miércoles permanecerá en la Argentina una misión del FMI, que revisa las estadísticas y analiza la situación del país, que mantiene una deuda de U$S44 mil millones con el organismo. Se trata del primer envío de funcionarios del Fondo a Buenos Aires desde la asunción de Fernández. Está encabezada por la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo Julie Kozack y por el jefe de la misión para la Argentina Luis Cubeddu.



El viernes pasado el equipo técnico se reunió en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía Martín Guzmán, en un encuentro del que también participó el representante del Cono Sur ante el directorio del organismo Sergio Chodos. La reunión formó parte de la ronda de consultas que los técnicos llevan adelante en el país para intercambiar opiniones sobre el programa de sostenibilidad de la deuda externa.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva confirmó que el organismo no hará quitas al préstamo por U$S44 mil millones a la Argentina, en contra del reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en pleno proceso de renegociación de la deuda. La posición del organismo ya había sido anticipada la semana pasada por el vocero Gerry Rice, que explicó que la quita "no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina".Ahora Georgieva dijo que la "formulación legal" del FMI impide "tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global". Indicó que entienden "la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda" pero aclaró que eso "es el trabajo del Gobierno, no del FMI".