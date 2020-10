Flor Vigna potenció su interior - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020

Flor Vigna es la tapa de Gente de esta semana y allí revela las claves y los métodos del despertar espiritual que experimentó en cuarentena: “Logré escuchar mi voz interior y pude resolver mucho de mi vida”. Además habla de la relación con su cuerpo, lejos de los modelos hegemónicos: “Me adapto a mis defectos y me permito la sensualidad”, contó mientras hizo clases de canto, piano, inglés y teatro.“Mi compañera era y debía ser yo. Todo ese camino me enseñó a amarme. Y aunque suene ególatra, me enamoré de mí”, y agregó que por su mamá entendió que por “prejuicios propios me ocultaba demasiado”.