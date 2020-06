Flor Vigna cumplió 26 años y los pasó sola

Sábado 13 de junio de 2020

Quienes la conocen lo saben: Flor Vigna es muy compinche de sus amigos y seres queridos. Pensó que la iba a pesar muy mal cumpliendo 26 años en cuarentena, sola y lejos de las personas que ama. Sin embargo, mirando hacia la cámara, contó a través de sus historias de Instagram que logró sacarle provecho a esta situación inédita. “Pensé que cumplir años en cuarentena iba a ser bajón, pero no. Nada que ver. Yo el año pasado escribí un par de cosas. Y, entre esas, estaba el deseo de aprender a estar más conmigo, a observarme más, a escucharme más...Y así poder valorar y potenciar las cosas buenas, que a veces me cuesta mucho”, comenzó Flor en un vivo de Isntagram. “Esta es una experiencia maravillosa, que me va a marcar la vida para siempre”, concluyó la bailarina.