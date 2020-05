Flor picante sobre su amistad con Calu

Lunes 11 de mayo de 2020

El año pasado Flor Torrente contó lo fuerte que había sido para ella ver a su ex Joaquín Vittola con Calu Rivero a quien consideraba cercana.La polémica quedó instalada y ahora la hija de Araceli González volvió a tocar el asunto en un live de Instagram con Santiago Talledo. “No quiero entrar en esa, no quiero dar mucho detalle. No es que me cagó el novio, arranca mucho antes, a mí nadie me cagó nada”, aseguró la actriz.Sin embargo, a lo largo de la charla el actor le compartió que en su living tenía, inexplicablemente, un cuadro con una foto de Calu con su perra. “¿Por qué lo tenés en tu casa?”, estalló ella de risa. “¡Hacelo asado!”, lanzó.