Flor Peña:“No sé que saldrá de todo esto”

Jueves 9 de abril de 2020

En medio de la cuarentena, de que gran parte de la población dejó sus distintas actividades de lado, el tiempo disponible invita a reflexionar. Al principio, tal vez, hubo un instante de ordenar, arreglar y dedicarle tiempo a eso que por una cosa o por otra, había quedado de lado. Sin embargo, en algunos casos, todo eso que había permanecido atrás ya se hizo. Lo que viene, son horas y horas que se llenan con pensamientos sobre lo que se vive y de lo que vendrá de acá en más, cuando la posibilidad de salir y poder reunirse con los seres queridos, sea posible.

En medio de todo esto, con un atuendo de entrecasa, dejando de lado sus típicos atuendos de gala o acorde a la presentación de algún trabajo, filmación o como jurado del Bailando, Florencia Peña se puso reflexiva. Dejó de lado los videos graciosos a los que nos tiene acostumbrados, los chistes, las clases de gimnasia que suele hacer con su pareja, Ramiro Ponce de León, y volcó en un texto que compartió en sus redes sociales, su pensamiento más profundo sobre cómo está atravesando estos instantes de aislamiento social obligatorio.

Sin la posibilidad de actuar y desarrollar su carrera, se queda sin armas para hacerle frente al día sin caer en el aburrimiento. Florencia es una mujer muy activa, está en constante movimiento, y esto de no poder salir a la calle y llevar adelante sus tareas la tiene atada. Su cabeza y su mente deambulan y buscan explicaciones. “Buen día. El mismo día para los que no laburamos. El tiempo se esfuma de una manera muy extraña. No puedo concentrarme mucho en nada. Leo de a ratos. Escribo de a ratos. Tiro, guardo, ordeno, de a ratos. Cocino de a ratos. Pero lo más importante es que me aprendí los nombres de mis hijos…de a ratos”, bromeó y agrego: “No sé bien que saldrá de todo esto”.

Luego, siempre acompañada de su mate amigo y de un libro, prosiguió: “Pero segura estoy que vamos a repensarnos de un modo distinto. Ya lo estamos haciendo. Soy de las que creen en los aprendizajes cuando hay tormentas. El dolor, o las situaciones adversas son, a mi entender, nuestros mejores maestros. Ojalá que mejores, mientras tanto…#QuedateEnCasa”, finalizó.

Enseguida las muestras de cariños y afecto no se hicieron esperar. Sus fanáticos dejaron sus pensamientos plasmados en la red social y hasta se sintieron identificados con sus palabras. Por otro lado, personalidades del espectáculo, colegas de ella como Griselda Siciliani, María Carámbula, por ejemplo, le respondieron con cariño. En el caso de ellas dos, no emitieron palabras, pero con algún que otro emoji de un corazón alcanzó para apoyarla en sus frases.