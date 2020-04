Flor Peña no era tan amiga de Érica Rivas

Martes 21 de abril de 2020

Érica Rivas no será María Elena Fuseneco para la temporada teatral de Casados con hijos, la noticia trabajo repercusión. Ahora,

Florencia Peña, que parecía muy amiga de Rivas, se manifestó en Twitter con un sorpresivo “me gusta” en una publicación en la que el periodista Ángel De Brito, explicó “la verdad” sobre la salida de la actriz: “No se la despidió como ella salió a decir, no llegaron a un acuerdo. Entre sus exigencias, figuraba el pedido de un asistente pago por la producción. O sea, más dinero. Corrigió el último guión con un fibrón indeleble con todo lo que no le gustaba. La producción le explicó que esos cambios no eran posibles. Y no cerraron”.