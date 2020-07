Flor Peña bromea con un look sexy

Lunes 27 de julio de 2020

Flor Peña no deja de sorprender a sus cerca de cinco millones de seguidores en Instagram con sus increíbles looks. Día a día comparte postales que son furor y cosechan miles de likes.“Yendo al chino: me quedé sin suavizante para la ropa”, escribió en una imagen donde posa con look de “motoquera hot” en Instagram.Hace unos días la actriz compartió cómo es su entrenamiento durante la cuarentena, imposibilitada de ir al gimnasio: allí se mostró colgada a una barra para hacer dominadas, donde lucía los enormes tatuajes que lleva en su cola.En estos momentos la actriz se encuentra preparando para, muy pronto, desembarcar en la pantalla chica argentina con su propio programa. Será un magazine matutino que saldrá por la pantalla de Telefe.