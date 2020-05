Flor Peña adelantó una incorporación a ‘Casados con hijos’

Viernes 15 de mayo de 2020

Hace un mes el debut de Casados con hijos en el teatro tuvo que ser postergado por el avance de la pandemia del coronavirus. A eso, se suma la renuncia de Erica Rivas, que anunció que no formará parte de la tira. Respecto a ello, Florencia Peña dio una información precisa sobre el futuro de la obra: “Se están reescribiendo los libros con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocido por todos. Que no reemplazará a María Elena, pero sorprenderá con su participación en la trama”, aseguró.

En este sentido, quien opino este miércoles en diálogo con Intrusos fue Luisana Lopilato sobre la no participación de Érica Rivas. “La verdad me dio lástima. No quiero entrar en detalles, ni decir ni más ni menos. Estamos re contentos de volver con Casados..., amé Casados. El mío es un personaje que me gusta y también quiero volver a trabajar con Guille (Francella) y con Flor (Peña)”, afirmó la actriz, desde su casa en Vancouver, Canadá.