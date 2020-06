Flor: “La transfobia creció en cuarentena”

Lunes 29 de junio de 2020

Hubo un tiempo en que Florencia de la Vega sólo quería ser artista. Quería hacer reír y actuar y tener una carrera. La historia muestra que lo logró, pero no fue sencillo. “Mil veces me faltaron el respeto o tuvieron actitudes violentas por las que nunca me pidieron perdón”, contó Flor, que ayer en el Día del Orgullo LGBT charló con Teleshow.

Su voz, que mucho tiempo le significó una carga por sentir que tenía que feminizarla, suena con la misma simpatía siempre, pero ahora lleva una firmeza diferente, un rigor que antes no estaba.

“Sé que hablo desde mi lugar de privilegio, pero eso no significa que yo no la luché, o que no pasé por el aparato opresor y de violencia al que estamos expuestas las trans y travestis. Yo viví todo eso. Me tuve que ir de mi casa a los 17 años. Viví lo que es que tu familia te rechace, que te digan que sos una vergüenza, una desgracia, que no merecés nada… Y hoy siento que no me puedo callar más, que tengo una voz, un lugar, y que lo tengo que usar porque la sociedad sigue invisibilizando la lucha travesti trans”, agregó.

Desde hace ya más de un mes que viene reflexionando cada semana en una columna de opinión que escribe en Página 12. “Es tiempo de seguir hablando de la lucha, de la mía y de tantas travestis nobles”, consideró. “Construí mi propia revolución en contra de esta sociedad injusta desigual y patriarcal. Ese fue mi desahogo, mi furia. Y, sin embargo, apenas las heridas vuelven a sanar, se abren de nuevo”, escribió en otro pasaje del mismo texto.

“Siento que siempre milité por la causa trans y travesti. Muchos pensarán que militar es salir con banderas y pancartas. Pero desde mi humilde lugar de artista como travesti reconocida siempre lo hice. Mi militancia antes era pasiva. Hoy necesito exteriorizarla.

Y acerca de la fecha del Orgullo Gay reflexionó: “Para mí falta mucho para festejar. La Argentina necesita un cambio cultural grande. Y esta es una fecha para reclamar por los derechos que faltan. ¿Qué vamos a festejar? Si nos siguen matando, si la violencia y la transfobia para mí creció aún más en la cuarentena. Te soy sincera, cuando era chica pensaba que en unos años iba a ser distinto. Tenía 20 años y decía: ‘para cuando crezca, esto va a haber cambiado’. En ese momento era muy difícil y soporté muchas cosas, pero estaba segura de que era momentáneo. Pasaron más de 20 años de ese entonces y todavía no cambió nada”.