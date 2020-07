Flavio Mendoza vendió un departamento por la crisis

Martes 14 de julio de 2020

“Yo ya no puedo bancar mucho más. En dos meses me fundo. Tengo muchos sueldos, mucha gente que depende de mí y ya no sé de qué disfrazarme”, dijo Flavio Mendoza.En mayo pasado Mendoza vaticinó un lamentable pronóstico sobre la crisis económica que atraviesa desde que comenzó el aislamiento por coronavirus. Días antes del 20 de marzo los teatros debieron cerrar sus puertas al público y desde entonces los artistas no pudieron seguir trabajando sobre el escenario.“Todos mis proyectos están parados”, lamentó.Este fin de semana, el artista y productor contó que la crisis lo afectó al punto tal que debió deshacerse de un inmueble. “Tuve que vender mi departamento”, dijo en Polino auténtico, por radio Mitre. También sostuvo que se unió con otros colegas para que aprobaran el protocolo para que los teatros vuelvan a abrir sus puertas. “Ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma. Hay gente que se está muriendo de hambre. No me dan créditos tampoco”.