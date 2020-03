Flavio Mendoza, otra vez soltero

Domingo 1 de marzo de 2020

La historia no parecía simple. En octubre del año pasado y después de varios desencantos amorosos, Flavio Mendoza blanqueó que estaba saliendo con el modelo cordobés Martín Menard. Y, aunque evitó ponerle rótulo a la relación, dejó en claro que estaba dispuesto a apostar a la pareja una vez más. De hecho, desde que empezó la temporada de verano, se mostró feliz junto al joven disfrutando de su casa de Villa Carlos Paz, donde se está presentando con Un estreno o un velorio en el Teatro Luxor.Sin embargo, a fines de enero, Flavio sorprendió a todos al contar que Martín estaba esperando su segundo hijo con su ex. “Su ex está embarazada de un nene, viene un segundo, así que imaginate, va a ser una familia muy numerosa, porque él va a ser papá en unos meses de un segundo bebé, seríamos como una familia ensamblada”, había contado el coreógrafo. Y había asegurado que su hijo de un año y diez meses, Dionisio, ahora jugaba con Francisca, la nena de cuatro años de Menard.Pero parece que, pese a la buena predisposición de Flavio, la pareja no funcionó. “Estoy soltero. Estoy súper bien con Martín, es una persona maravillosa. Nos seguimos hablando por teléfono, es un tipo divino y agradezco a Dios que haya aparecido en mi vida, pero nuestra relación por ahora se terminó”, dijo el coreógafo en diálogo con Marcelo Polino para Intrusos, por América.“Él está pasando por un momento muy especial, viene un hijo en camino y tiene una nena de cuatro años. Yo no estoy cerrado a nada, somos los dos inteligentes y creo que lo mejor es estar así. Él tiene que recibir a su hijo de la mejor manera. No sé que pasará el día de mañana, pero creo que él va a seguir en mi vida, no terminamos para nada mal”, explicó Flavio.