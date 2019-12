Fiscalía boliviana ordena la aprehensión de Evo Morales

Jueves 19 de diciembre de 2019

Fiscales de Bolivia emitieron ayer una orden de aprehensión contra el ex presidente de Bolivia Evo Morales por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.El jefe de la División de Corrupción Pública de la policía boliviana, Luis Fernando Guarachi, confirmó a periodistas de La Paz que la orden había sido emitida.“Se emitió la orden de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma (...) por los ilícitos que se está investigando en la denuncia de oficio que inició el Ministerio Público”, dijo Guarachi.El pedido de detención fue publicado en la cuenta de Twitter del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.Morales está refugiado en Argentina desde el 12 de diciembre, luego de dejar México, donde se asiló tras renunciar al cargo en medio de una convulsión social disparada tras denuncias de fraude electoral y de la presión de las fuerzas armadas.El caso en su contra en Bolivia se centra en un video obtenido por Murillo, miembro del gobierno interino de Jeanine Áñez, una ex senadora y opositora de Morales que asumió la presidencia en noviembre después de que Morales renunció en lo que él denominó un golpe de Estado.En el video se muestra a un hombre boliviano hablando con alguien por teléfono que parece estar dirigiendo planes para bloqueos de carreteras. Murillo dijo que la voz en el altavoz es la de Morales.El líder indígena respondió en Twitter que las autoridades deberían estar investigando la muerte de los manifestantes en lugar de ir tras él sobre la base de lo que llamó evidencia inventada.Ayer, Morales dijo a un canal de televisión argentino que el pedido de arresto es un intento para “intimidarnos” siguiendo “el mandato de Estados Unidos”.“Tengo derecho a defenderme. Quiero decirles que ya he convocado a algunos abogados nuestros que están acá (...) No tienen ni una prueba”, señaló. Se refirió a la orden de aprehensión librada en su contra por la fiscalía de La Paz. “Es injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta”, expresó en una improvisada declaración desde el barrio porteño de Colegiales.“Desde 1989 todos los presidentes hasta 2005 (año en el que fue elegido para la presidencia) me procesaron por terrorismo, sedición, narcotráfico y hasta asesinato. Les he ganado a todos”, agregó.En otro pasaje de su breve declaración, Morales aseguró que la presidente interina Jeanine Áñez y los dirigentes -y candidatos presidenciales- Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa están detrás de la decisión de la fiscalía.