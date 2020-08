Fiscal pidió que Belén Michalec sea enjuiciada por homicidio culposo

Jueves 13 de agosto de 2020

La causa por la muerte de la artista plástica Teresa Warenycia (62) en un siniestro vial se encuentra en etapa de definiciones y pronta a ser elevada a juicio después de cinco años de instrucción que incluyeron recursos varios -intervino la Corte Suprema de la Nación- y un cambio de juez.Según pudo saber El Territorio en base a fuentes del caso, en los últimos días las partes recibieron las imputaciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella, que representa a la familia de la víctima.Como viene informando este medio, por el hecho están imputados María Belén Michalec y Oscar Ramos, a quienes se los acusa por el delito de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión. Michalec manejaba el BMW de Ramos que impactó en la parte trasera del vehículo de la artista cuando ambos volvían de una fiesta privada en noviembre del 2015.Sin embargo, luego del análisis del expediente el fiscal Christian Antúnez se alejó de esa figura y pidió que solamente Michalec llegue a instancias de debate por los delitos de homicidio culposo calificado y lesiones culposas calificadas en dos hechos, todo en concurso real.La querella, como era de esperarse, mantuvo la acusación y pidió que los dos ocupantes del vehículo de alta gama se sienten en el banquillo de los acusados por el delito más grave del Código Penal Argentino, considerando que existió una conducta dolosa.Aseguran que hubo una actitud manifiesta de matar al manejar el coche en estado alcoholizado y a alta velocidad, en una zona restringida. Sin embargo será el juez Juan Manuel Monte, actual titular del Juzgado de Instrucción Dos, el que defina.La figura fue casi un eje del proceso. Cuando el anterior titular del Juzgado, César Yaya, decidió indagarlos por la acusación más gravosa - tras un pedido de la querella que llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia - los dos implicados tuvieron que presentarse nuevamente a dar su versión de los hechos.La nueva audiencia indagatoria ocurrió en mayo del 2018. Entonces Michalec se limitó a presentar un escrito donde criticó fuertemente la figura señalada, al igual que su defensora Roxana Ramírez Moll, quien expresó que se trataba de una calificación “extravagante y equivocada”.“Niego todo esto en forma tajante. No hubo en forma alguna dolo eventual en mi conducta ni menosprecié en ningún aspecto del tipo que dice en su acusación la querellante, no siendo tampoco mi conducta antirreglamentaria o alcoholismo positivo, ni temeridad ni nada de los que se sostiene”, manifestó en el documento escrito la acusada.Por su parte, Ramos tomó ese día un camino diferente al de Michalec. El hombre hasta ese momento sólo había declarado como testigo y en esa oportunidad lo hizo como acusado. Llegó al Juzgado y optó por declarar, aunque no pudo brindar muchas precisiones en cuanto a las circunstancias del choque porque, adujo, en ese momento venía durmiendo en la parte trasera del coche.Ramos expresó que había compartido con Michalec una fiesta privada en Cerro Azul y que se encontraron recién al final del evento. Según su testimonio, fue recién en ese momento que decidieron volver juntos y le permitió conducir el vehículo porque la conocía y sabía cómo manejaba la joven.Las últimas novedades de relevancia se conocieron en julio del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desestimó un pedido extraordinario de queja respecto de la imputación solicitada por la letrada de la acusada, Ramírez Moll.El dictamen fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Helena Highton, Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, quienes consideraron que el recurso extraordinario de queja por casación denegada “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, por lo que “se la desestima”.El siniestro vial ocurrió la mañana del domingo 22 de noviembre del 2015, en el acceso sur de Posadas. Tanto la Fiat Adventure que manejaba Teresa Warenycia como el BMW de Michalec, con Ramos y otros cuatro ocupantes, circulaban en sentido Garupá-Posadas.Al parecer, en un intento de sobrepaso por parte del BMW, éste impactó contra la parte trasera del vehículo de la artista plástica, que terminó fuera de la calzada. Como consecuencia, Warenycia murió en el acto mientras que Michalec, Ramos y los otros ocupantes del coche de alta gama -entre ellos una menor de edad- fueron trasladados al Madariaga con distintas lesiones.La joven escapó ese mismo día del nosocomio, al darse cuenta de que la Policía la esperaba afuera para detenerla. Sus padres argumentaron luego que estaba deprimida y que no supo manejar la situación.Igualmente fue detenida, aunque luego excarcelada después de pagar una caución real de 50.000 pesos dispuesta judicialmente.